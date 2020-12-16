***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale Konusu24 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımıİhaleyi Açan TarafUşak İl Sağlık Müdürlüğüİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi26/11/2020İhalenin Sonuçlandığı Tarih16/12/2020İhale Sonucuİptal Edildi.İhale Bedeli2.839.224,00 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz 26.11.2020 tarihinde Uşak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "24 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesine katılmış ve en uygun 2. teklifi vermişti ancak ihale makamı ihaleyi iptal etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893541BIST