***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu
18.12.2020 16:37
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
36 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Ordu İl Sağlık Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
02/06/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
18/12/2020
İhale Sonucu
İhaleyi şirketimiz kazanmıştır.
İhale Bedeli
11.498.790,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 02.06.2020 tarihinde yapılan "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesini Şirketimiz kazanmış ve yasal itiraz süreci tamamlanmıştır. İdare tarafından Şirketimize "Sözleşmeye Davet" yazısı gönderilerek sözleşme imzalama aşamasına geçilmiştir. İhale bedeli 11.498.790,00 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893855
BIST
17:291.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,10
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.410
En Düşük
1.396
17:297,6575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0452
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6455
17:299,3867
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0711
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,3690
17:29463,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -3,36
|Açılış
|: 463,41
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
462,20
BIST En Aktif Hisseler17:27
|AKCNS
|16,85
|104.556.780
|% 9,99
|
|ALCAR
|281,10
|37.110.461
|% 9,98
|
|BRYAT
|460,50
|59.937.850
|% 9,98
|
|SMART
|8,27
|26.032.570
|% 9,97
|
|HLGYO
|4,19
|88.660.199
|% 9,97
|
|KARTN
|3.006,70
|541.382.231
|% -10,00
|
|IZTAR
|16,20
|1.952.360
|% -10,00
|
|PAMEL
|23,22
|445.744
|% -10,00
|
|CASA
|137,70
|216.352
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|19.336.932
|% -9,98
|
|THYAO
|12,99
|2.154.276.461
|% -0,15
|
|PGSUS
|73,45
|1.385.080.592
|% -1,01
|
|EKGYO
|2,18
|1.208.376.208
|% 1,87
|
|TCELL
|16,19
|1.126.593.847
|% 2,40
|
|GARAN
|9,84
|1.077.923.394
|% 0,72
|
|TSKB
|1,82
|1.042.096.634
|% 8,33
|
|EKGYO
|2,18
|1.208.376.208
|% 1,87
|
|ISGYO
|2,44
|692.276.621
|% 6,55
|
|ODAS
|3,95
|712.940.655
|% 0,51
|
|GSDHO
|2,44
|404.910.491
|% 3,83
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6548
|7,6579
|% -0,58
|
|Euro
|9,3797
|9,3866
|% -0,75
|
|Sterlin
|10,3194
|10,3711
|% -0,90
|
|Frank
|8,6146
|8,6665
|% -0,63
|
|Riyal
|2,0339
|2,0441
|% -0,65
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|-0,48
|
|Altın Gr.
|464
|465
|-2,27
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|-39,00
|
|Tam
|3.066
|3.143
|-34,80
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-16,83
|
|Çeyrek
|743
|760
|-8,42
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,89
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,06
|
|B. Petrol
|51,77
|51,77
|0,27
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:36OZRDN
Yüzde 6.79 oranında artışla 7.71 lira fiyatla işlem gören hissede 184, 254 adet işlem
-
17:34HLGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 463, 955 adet işlem
-
17:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 54 artarak (% 0.44 ) 1, 265
-
17:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HLGYO, SNKRN, FRIGO, BRKO, MARKA, CLEBI, BRSAN, MMCAS, SMART, ALCAR
-
17:33
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CASA, PAMEL, IZTAR, RAYSG, KARTN