***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu









ğlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımıİhaleyi Açan TarafKarabük İl Sağlık Müdürlüğüİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi26/07/2021İhalenin Sonuçlandığı Tarih23/09/2021İhale Sonucuİhaleyi şirketimiz kazanmıştır.İhale Bedeli3.896.964,00 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarKarabük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ve 26.07.2021 tarihinde duyurusunu yaptığımız "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesi sonuçlanmış olup, ihaleyi Şirketimiz kazanmıştır. Yasal itiraz süreci beklenmekte olup akabinde Sözleşme imzalama aşamasına geçilecektir. İhale bedeli 3.896.964,00 TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964992BIST