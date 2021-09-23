***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu
23.09.2021 16:30
ğlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Karabük İl Sağlık Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
26/07/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
23/09/2021
İhale Sonucu
İhaleyi şirketimiz kazanmıştır.
İhale Bedeli
3.896.964,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Karabük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ve 26.07.2021 tarihinde duyurusunu yaptığımız "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesi sonuçlanmış olup, ihaleyi Şirketimiz kazanmıştır. Yasal itiraz süreci beklenmekte olup akabinde Sözleşme imzalama aşamasına geçilecektir. İhale bedeli 3.896.964,00 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964992
BIST
17:451.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -9,56
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.417
En Düşük
1.394
17:458,7508
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0989
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,8021
En Düşük
8,6232
17:4510,3001
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 0,1857
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,3360
En Düşük
10,1002
17:45492,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,08
|Açılış
|: 492,02
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
502,14
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler17:42
|YEOTK
|66,55
|203.635.567
|% 10,00
|
|BAGFS
|19,80
|974.238
|% 10,00
|
|OYLUM
|10,58
|23.314.550
|% 9,98
|
|GARFA
|12,38
|6.948.175
|% 9,95
|
|DGGYO
|10,19
|4.126.138
|% 9,92
|
|NUGYO
|9,65
|69.665.835
|% -9,98
|
|DESPC
|10,65
|30.538.897
|% -9,97
|
|KTSKR
|57,80
|21.668.119
|% -8,25
|
|AKYHO
|2,56
|156.351.906
|% -5,54
|
|UZERB
|28,10
|138.887
|% -5,26
|
|GARAN
|9,20
|3.019.509.427
|% -2,95
|
|EREGL
|16,84
|1.028.353.675
|% -0,36
|
|THYAO
|13,26
|1.026.823.050
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,39
|805.077.161
|% -2,05
|
|AKBNK
|5,30
|716.185.896
|% -3,28
|
|YKBNK
|2,39
|805.077.161
|% -2,05
|
|GARAN
|9,20
|3.019.509.427
|% -2,95
|
|EKGYO
|1,82
|530.465.721
|% 1,68
|
|AKBNK
|5,30
|716.185.896
|% -3,28
|
|ODAS
|1,39
|169.616.101
|% 2,96
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7459
|8,7507
|% 1,14
|
|Euro
|10,2798
|10,2992
|% 1,83
|
|Sterlin
|11,9744
|12,0345
|% 1,94
|
|Frank
|9,4332
|9,4901
|% 1,41
|
|Riyal
|2,3229
|2,3346
|% 1,00
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|-16,85
|
|Altın Gr.
|493
|493
|1,19
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|-11,00
|
|Tam
|3.238
|3.322
|-9,97
|
|Yarım
|1.565
|1.607
|-4,82
|
|Çeyrek
|785
|803
|-2,41
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,65
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,06
|
|B. Petrol
|76,76
|76,76
|0,57
|
Seans Raporu
17:42
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17:50TEZOL
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