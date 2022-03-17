Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu

17.03.2022 16:47
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu


***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
36 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
17/03/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih

İhale Sonucu
Devam ediyor.
İhale Bedeli
6.498.864,00TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Şirketimiz 17.03.2022 tarihinde Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesine katılmıştır. Yapılan ihaleye 4 (dört) şirket iştirak etmiş olup 6.498.864,00TL ile en uygun teklifi firmamız vermiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011123


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:542.133
Değişim :  2,11% |  44,16
Açılış :  2.104  
Önceki Kapanış :  2.089  
En Yüksek
2.136 En Düşük
2.104
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:52
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVGYO 3,19 39.664.187 % 10,00  
YEOTK 62,75 8.563.367 % 9,99  
CMBTN 206,30 14.408.615 % 9,97  
GARFA 13,02 4.541.379 % 9,97  
IEYHO 0,82 18.553.847 % 9,33  
daha fazla
16:52 Alış Satış %  
Dolar 14,7183 14,7268 % 0,76  
Euro 16,2980 16,3475 % 1,22  
Sterlin 19,2721 19,3687 % 0,65  
Frank 15,6396 15,7338 % 1,16  
Riyal 3,9202 3,9398 % 1,01  
daha fazla
16:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.943 1.943 15,69  
Altın Gr. 921 921 16,41  
Cumhuriyet 6.107 6.199 97,00  
Tam 6.072 6.225 90,91  
Yarım 2.935 3.011 43,98  
Çeyrek 1.472 1.506 21,98  
Gümüş.Ons 25,37 25,40 0,29  
Gümüş Gr. 12,02 12,04 0,24  
B. Petrol 105 105 7,19  
Seans Raporu 16:52
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru