***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu
17.03.2022 16:47
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
36 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
17/03/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
Devam ediyor.
İhale Bedeli
6.498.864,00TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimiz 17.03.2022 tarihinde Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesine katılmıştır. Yapılan ihaleye 4 (dört) şirket iştirak etmiş olup 6.498.864,00TL ile en uygun teklifi firmamız vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011123
BIST
16:542.133
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 44,16
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.136
En Düşük
2.104
16:5414,7224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1069
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
16:5416,3328
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1823
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3962
En Düşük
16,0709
16:54921,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 17,16
|Açılış
|: 921,22
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler16:52
|AVGYO
|3,19
|39.664.187
|% 10,00
|
|YEOTK
|62,75
|8.563.367
|% 9,99
|
|CMBTN
|206,30
|14.408.615
|% 9,97
|
|GARFA
|13,02
|4.541.379
|% 9,97
|
|IEYHO
|0,82
|18.553.847
|% 9,33
|
|PKENT
|393,30
|105.204.102
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|47.969.392
|% -9,96
|
|ROYAL
|3,27
|71.838
|% -3,82
|
|DIRIT
|3,33
|46.826
|% -3,76
|
|TETMT
|265,10
|8.539.711
|% -3,53
|
|KRDMD
|14,69
|2.760.405.966
|% 2,08
|
|EREGL
|35,56
|2.674.841.648
|% 3,73
|
|GARAN
|11,89
|2.343.406.916
|% 0,25
|
|THYAO
|27,86
|2.073.909.774
|% 0,58
|
|FROTO
|305,10
|1.564.901.989
|% 6,49
|
|DOHOL
|3,41
|869.581.190
|% 3,96
|
|GARAN
|11,89
|2.343.406.916
|% 0,25
|
|KRDMD
|14,69
|2.760.405.966
|% 2,08
|
|YKBNK
|3,88
|710.358.538
|% 2,11
|
|EKGYO
|2,27
|306.392.712
|% 1,79
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7183
|14,7268
|% 0,76
|
|Euro
|16,2980
|16,3475
|% 1,22
|
|Sterlin
|19,2721
|19,3687
|% 0,65
|
|Frank
|15,6396
|15,7338
|% 1,16
|
|Riyal
|3,9202
|3,9398
|% 1,01
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|15,69
|
|Altın Gr.
|921
|921
|16,41
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|97,00
|
|Tam
|6.072
|6.225
|90,91
|
|Yarım
|2.935
|3.011
|43,98
|
|Çeyrek
|1.472
|1.506
|21,98
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,40
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,04
|0,24
|
|B. Petrol
|105
|105
|7,19
|