***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu
01.04.2022 17:22
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
36 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
17/03/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
01/04/2022
İhale Sonucu
İhaleyi Şirketimiz kazanmıştır.
İhale Bedeli
6.498.864,00TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ve 17.03.2022 tarihinde duyurusunu yaptığımız "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesi sonuçlanmış olup, ihaleyi şirketimiz kazanmıştır. Yasal itiraz süreci beklenmekte olup akabinde sözleşme imzalama aşamasına geçilecektir. İhale bedeli 6.498.864,00 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015104
BIST
17:472.250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 17,06
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
17:4714,6956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0240
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7026
En Düşük
14,6377
17:4716,2286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0214
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2036
17:47909,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,37
|Açılış
|: 909,37
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
906,49
BIST En Aktif Hisseler17:47
|ULUSE
|124,60
|4.396.386
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|131.491.093
|% 9,91
|
|GRNYO
|2,33
|2.643.402
|% 9,39
|
|ISFIN
|3,79
|555.163.250
|% 8,29
|
|ASUZU
|80,50
|232.675.184
|% 7,62
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|342,40
|87.589.963
|% -8,64
|
|ITTFH
|1,36
|57.516.794
|% -6,21
|
|AKFGY
|3,12
|28.473.615
|% -6,02
|
|AYCES
|68,30
|3.320.546
|% -5,20
|
|GARAN
|12,50
|5.506.996.504
|% 2,46
|
|THYAO
|32,64
|2.956.672.728
|% 1,18
|
|PETKM
|9,40
|2.461.733.337
|% 4,10
|
|KRDMD
|15,52
|2.301.258.401
|% 1,44
|
|TUPRS
|226,60
|2.101.040.078
|% 5,69
|
|GARAN
|12,50
|5.506.996.504
|% 2,46
|
|AKBNK
|7,33
|2.039.771.682
|% 0,96
|
|PETKM
|9,40
|2.461.733.337
|% 4,10
|
|YKBNK
|4,11
|1.070.714.537
|% 0,74
|
|KARSN
|5,91
|1.380.227.080
|% 7,45
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6872
|14,6956
|% 0,16
|
|Euro
|16,2183
|16,2286
|% -0,13
|
|Sterlin
|19,1796
|19,2758
|% -0,22
|
|Frank
|15,7790
|15,8740
|% -0,34
|
|Riyal
|3,9044
|3,9240
|% 0,16
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-12,01
|
|Altın Gr.
|908
|908
|-5,62
|
|Cumhuriyet
|6.037
|6.128
|-31,00
|
|Tam
|6.008
|6.157
|-29,06
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|-14,05
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-7,02
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,74
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|-0,06
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,06
|