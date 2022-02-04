***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.02.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 04.02.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Toplantısı'nda,1. Sermaye Piyasası Kurulunca 100.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanının 400.000.000-TL çıkarılmasına ve izin süremizin 2026 yılı sonuna kadar uzatılmasına,2. Kayıtlı sermaye tavanının, Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 nolu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği esaslarına uygun bir şekilde esas sözleşmemizin 6. maddesinin ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesine,3. Gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığına başvuru yapılmasına,4. Söz konusu Esas sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,karar vermiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas_Sözleşme_Tadil_ Metni_2022_04_02.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999571BIST