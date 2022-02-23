***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımına İlişkin T.C. Ticaret Bakanlığı Başvurusu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.02.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 04.02.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 14.02.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz kayıtlı sermaye tavanının, 2022-2026 yılları için geçerli olmak üzere, 400.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve bu kapsamda Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinin tadiline, T.C. Ticaret Bakanlığı 23.02.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00072196703 sayılı yazısı ile onay vermiştir.Şirket Ana Sözleşmesinin tadil edilen "Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesi yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ticaret_ Bakanlığı_ve_SPK_Onaylı_Esas_Sözleşme_Tadil_Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003810BIST