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***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.02.2022 18:13
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımına İlişkin T.C. Ticaret Bakanlığı Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.02.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 04.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.02.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının, 2022-2026 yılları için geçerli olmak üzere, 400.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve bu kapsamda Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinin tadiline, T.C. Ticaret Bakanlığı 23.02.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00072196703 sayılı yazısı ile onay vermiştir.
Şirket Ana Sözleşmesinin tadil edilen "Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesi yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ticaret_ Bakanlığı_ve_SPK_Onaylı_Esas_Sözleşme_Tadil_Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003810


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