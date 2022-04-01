***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006963Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013791Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgihttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/10137911.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı1.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği1.6. Kar Payı HakkıYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 03.03.2022 tarihli 2022/05 sayılı kararına istinaden TTK ve SPK'nın hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre toplam 37.543.277,00 Türk Lirası tutarında şirkete ait dönem kârı elde edildiği bilgisi verilerek, 2021 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kârdan genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kârın geçmiş yıl karları hesabında şirket bünyesinde bırakılması teklifi Genel Kurul Toplantısı'nda onaya sunuldu, Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın onaylanmasına, 1 adet red oyuna karşılık 22.914.590,10 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013791Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı29/03/2022 0 % 57,29 % 38,38 % 18,9 Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul / 2021 Yılı Toplantı Tutanağı Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul / 2021 Yılı Toplantı Tutanağı Gündem No:14 35 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013791http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015160BIST