***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri
01.04.2022 18:12
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri )
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Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006963
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013791
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013791
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
-
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
-
1.6. Kar Payı Hakkı
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 03.03.2022 tarihli 2022/05 sayılı kararına istinaden TTK ve SPK'nın hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre toplam 37.543.277,00 Türk Lirası tutarında şirkete ait dönem kârı elde edildiği bilgisi verilerek, 2021 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kârdan genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kârın geçmiş yıl karları hesabında şirket bünyesinde bırakılması teklifi Genel Kurul Toplantısı'nda onaya sunuldu, Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın onaylanmasına, 1 adet red oyuna karşılık 22.914.590,10 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013791
Bildirim İçeriği
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
29/03/2022 0 % 57,29 % 38,38 % 18,9 Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul / 2021 Yılı Toplantı Tutanağı Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul / 2021 Yılı Toplantı Tutanağı Gündem No:14 35 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013791
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015160
BIST