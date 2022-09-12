***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
12.09.2022 17:03
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
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4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Yusuf Serdar GÜRBÜZ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) İlker SALTOĞLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) İlker SALTOĞLU Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Dr. Emre SEZGİN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Meltem KAVAK Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Yusuf Serdar GÜRBÜZ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Dr. Emre SEZGİN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062374
BIST
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En Düşük
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|VKFYO
|6,71
|31.009.697
|% 10,00
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|RODRG
|33,22
|9.745.366
|% 10,00
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|BRYAT
|504,90
|140.920.883
|% 10,00
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|CMENT
|61,70
|1.755.123
|% 9,98
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|KIMMR
|7,61
|82.692.945
|% 9,97
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|ASUZU
|294,30
|491.702.803
|% -10,00
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|SNPAM
|15,66
|1.330.352
|% -10,00
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|SEKUR
|20,94
|52.376.099
|% -9,51
|
|MEDTR
|23,58
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|% -7,53
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|BRKO
|2,23
|630.591
|% -7,08
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|AKBNK
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|11.731.073.583
|% 9,92
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|ISCTR
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|11.386.455.253
|% 1,21
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|YKBNK
|9,68
|7.654.879.268
|% 6,02
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|EREGL
|33,42
|7.042.907.135
|% 2,96
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|THYAO
|74,90
|6.815.454.188
|% 2,04
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|EKGYO
|5,35
|5.715.117.272
|% 4,70
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|ISCTR
|12,59
|11.386.455.253
|% 1,21
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|YKBNK
|9,68
|7.654.879.268
|% 6,02
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|AKBNK
|17,50
|11.731.073.583
|% 9,92
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|DOHOL
|5,76
|1.667.089.161
|% 5,49
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,2186
|18,2297
|% -0,03
|
|Euro
|18,4710
|18,4750
|% 0,87
|
|Sterlin
|21,2741
|21,3808
|% 0,97
|
|Frank
|19,0748
|19,1897
|% 0,83
|
|Riyal
|4,8350
|4,8592
|% -0,07
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.729
|1.729
|11,53
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.014
|6,42
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.814
|6.870
|41,00
|
|Yarım
|3.320
|3.357
|19,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.680
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,73
|19,75
|0,89
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|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|0,50
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|B. Petrol
|94,72
|94,72
|1,88
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Seans Raporu
17:53
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17:59XU100
Endeks 3, 646 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 55 üstünde . İşlem hacmi 111, 493.00 milyon TL de
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Yüzde 9.96 oranında artışla 12.37 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 703, 174 adet işlem
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17:58TURSG
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17:56HALKB
Yüzde 9.96 oranında artışla 15.13 lira fiyatla işlem gören hissede 170, 906, 049 adet işlem
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17:55BUCIM
Yüzde 7.21 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 045, 145 adet işlem