***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
10.06.2022 15:00
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 10.06.2022 tarih ve E-18454353-100.06-9391 sayılı yazı ile,Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesi kapsamında kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036697
BIST
16:202.558
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -13,29
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.598
En Düşük
2.541
16:2017,0511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0665
|Açılış
|: 16,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2450
|
17,4307
En Düşük
16,8510
16:2017,9907
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -0,2658
|Açılış
|: 17,8805
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4210
En Düşük
17,9163
16:201.005,22
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -14,58
|Açılış
|: 1.005,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
997,36
BIST En Aktif Hisseler16:18
|MAVI
|47,30
|87.439.300
|% 10,00
|
|DOBUR
|44,48
|6.394.174
|% 9,99
|
|SILVR
|18,95
|11.498.443
|% 9,98
|
|AVHOL
|6,61
|21.821.524
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|310.544.945
|% 9,92
|
|OYYAT
|62,00
|99.109.710
|% -9,95
|
|TSGYO
|6,08
|98.622.436
|% -9,93
|
|DARDL
|3,56
|179.943.853
|% -8,25
|
|MAGEN
|12,70
|98.846.405
|% -5,29
|
|DGGYO
|10,31
|10.403.708
|% -4,98
|
|THYAO
|47,54
|4.416.153.736
|% -1,65
|
|SISE
|22,38
|1.592.244.286
|% -2,53
|
|AKBNK
|8,54
|1.503.412.833
|% 2,03
|
|YKBNK
|4,77
|1.339.491.583
|% 2,58
|
|GARAN
|15,33
|1.262.628.539
|% 0,20
|
|YKBNK
|4,77
|1.339.491.583
|% 2,58
|
|EKGYO
|2,62
|662.807.537
|% -2,24
|
|DOHOL
|4,11
|776.812.592
|% -1,20
|
|AKBNK
|8,54
|1.503.412.833
|% 2,03
|
|TSKB
|2,41
|336.976.493
|% 0,84
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0193
|17,0484
|% -0,40
|
|Euro
|17,9461
|17,9945
|% -1,44
|
|Sterlin
|21,0584
|21,1640
|% -1,52
|
|Frank
|17,2065
|17,3102
|% -1,33
|
|Riyal
|4,5300
|4,5527
|% -0,67
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|-16,57
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|-12,90
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-118,00
|
|Tam
|6.634
|6.808
|-120,87
|
|Yarım
|3.206
|3.293
|-58,47
|
|Çeyrek
|1.608
|1.647
|-29,24
|
|Gümüş.Ons
|21,38
|21,41
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|-0,18
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,34
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
-
16:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 25 kaybederek (% -0.57 ) 2, 294
-
16:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKO, DOBUR, SILVR, EUREN, AVHOL, UFUK, MAVI
-
16:33
YYLGD, SILVR, FORMT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:33
DGGYO, MAGEN, TSGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:33
Bu seansda işlem gören 268 hisse senedinden 98 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 145 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 25 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem