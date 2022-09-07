***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.09.2022 16:09
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimiz AR-GE faaliyetlerini artırmak amacıyla, Üniversiteler Mah. 1596. Cad. Hacettepe Teknokent 6. Ar-Ge Binası Kat:5 N 29 Çankaya/ ANKARA adresinde şube açılmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061025
BIST
17:323.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 2,82
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
17:3218,2243
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0101
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2009
17:3218,1339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0826
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1475
En Düşük
18,0019
17:321.003,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,04
|Açılış
|: 1.003,46
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.003,65
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler17:30
|ORGE
|12,98
|55.497.244
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|DESA
|23,14
|21.798.354
|% 9,98
|
|EKGYO
|4,96
|5.740.446.284
|% 9,98
|
|SELGD
|5,73
|4.680.326
|% 9,98
|
|AYEN
|26,56
|170.049.687
|% -9,97
|
|MTRKS
|34,68
|9.215.967
|% -9,97
|
|FADE
|9,05
|199.394.409
|% -8,59
|
|ICBCT
|8,13
|266.973.598
|% -6,77
|
|VKING
|7,13
|7.295.715
|% -6,68
|
|THYAO
|75,00
|7.745.634.525
|% 1,83
|
|YKBNK
|7,89
|7.460.361.676
|% -4,71
|
|AKBNK
|15,04
|6.449.948.806
|% -3,40
|
|EKGYO
|4,96
|5.740.446.284
|% 9,98
|
|SISE
|26,20
|4.747.473.066
|% 2,58
|
|EKGYO
|4,96
|5.740.446.284
|% 9,98
|
|YKBNK
|7,89
|7.460.361.676
|% -4,71
|
|AKBNK
|15,04
|6.449.948.806
|% -3,40
|
|ISCTR
|10,13
|3.902.658.054
|% -3,80
|
|VAKBN
|10,61
|3.145.658.168
|% 5,26
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2147
|18,2285
|% -0,03
|
|Euro
|18,1246
|18,1353
|% 0,47
|
|Sterlin
|20,7799
|20,8841
|% -0,73
|
|Frank
|18,4526
|18,5638
|% 0,07
|
|Riyal
|4,8348
|4,8591
|% -0,00
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|9,92
|
|Altın Gr.
|999
|999
|1,89
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.768
|6.847
|7,00
|
|Yarım
|3.298
|3.344
|5,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.675
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,34
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,68
|0,11
|
|B. Petrol
|89,69
|89,69
|-3,14
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:45VKGYO
Yüzde 9.90 oranında artışla 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 708, 459 adet işlem
-
17:44TTKOM
Yüzde 6.90 oranında artışla 12.08 lira fiyatla işlem gören hissede 177, 629, 811 adet işlem
-
17:42ISCTR
Yüzde -3.89 oranında düşüşle 10.12 lira fiyatla işlem gören hissede 373, 934, 104 adet işlem
-
17:41XU100
Endeks 3, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 87, 925.00 milyon TL de
-
17:41ISCTR
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 10.13 lira fiyatla işlem gören hissede 373, 462, 497 adet işlem