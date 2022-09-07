***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 07.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimiz AR-GE faaliyetlerini artırmak amacıyla, Üniversiteler Mah. 1596. Cad. Hacettepe Teknokent 6. Ar-Ge Binası Kat:5 N 29 Çankaya/ ANKARA adresinde şube açılmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061025BIST