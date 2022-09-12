***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 12.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olan Deniz ÖZLÜK'ün yerine, Meltem KAVAK'ın Yatırımcı İlişkileri Bölümü Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün Genel Müdür'e bağlı olarak çalışmasına karar verilmiştir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumlularının iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır. Meltem KAVAK Telefon: 0312 438 59 19 e-posta: yatirimci@fonetbt.com Gamze ÖZKAN Telefon: 0312 438 59 19 e-posta: yatirimci@fonetbt.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062372BIST