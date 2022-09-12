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***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.09.2022 17:00
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 12.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile      Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Yatırımcı İlişkileri  Bölümü Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olan Deniz ÖZLÜK'ün yerine, Meltem KAVAK'ın Yatırımcı İlişkileri Bölümü Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün Genel Müdür'e bağlı olarak çalışmasına karar verilmiştir.     Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumlularının iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır.    Meltem KAVAK  Telefon: 0312 438 59 19  e-posta: yatirimci@fonetbt.com    Gamze ÖZKAN  Telefon: 0312 438 59 19  e-posta: yatirimci@fonetbt.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062372


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Altın Gr. 1.013 1.013 6,26  
Cumhuriyet 6.776 6.878 34,00  
Tam 6.806 6.855 26,00  
Yarım 3.316 3.349 11,00  
Çeyrek 1.663 1.676 7,00  
Gümüş.Ons 19,57 19,60 0,74  
Gümüş Gr. 11,50 11,52 0,45  
B. Petrol 94,47 94,47 1,63  
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