***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.09.2022 17:00
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olan Deniz ÖZLÜK'ün yerine, Meltem KAVAK'ın Yatırımcı İlişkileri Bölümü Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün Genel Müdür'e bağlı olarak çalışmasına karar verilmiştir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumlularının iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır. Meltem KAVAK Telefon: 0312 438 59 19 e-posta: yatirimci@fonetbt.com Gamze ÖZKAN Telefon: 0312 438 59 19 e-posta: yatirimci@fonetbt.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062372
BIST
16:533.639
En Yüksek
|Değişim
|: 3,35%
|| 117,96
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.649
En Düşük
3.544
16:5318,2286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0061
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
16:5318,4694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1533
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
16:531.011,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,49
|Açılış
|: 1.011,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.017,00
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler16:53
|BRYAT
|504,90
|131.056.531
|% 10,00
|
|RODRG
|33,22
|9.715.866
|% 10,00
|
|CMENT
|61,70
|1.755.123
|% 9,98
|
|HKTM
|38,84
|65.245.834
|% 9,97
|
|YONGA
|28,68
|436.338
|% 9,97
|
|ASUZU
|294,30
|489.278.949
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.330.352
|% -10,00
|
|DGNMO
|3,12
|39.442.038
|% -7,14
|
|BRKO
|2,23
|630.591
|% -7,08
|
|MEDTR
|23,80
|22.197.410
|% -6,67
|
|AKBNK
|17,23
|10.685.987.167
|% 8,23
|
|ISCTR
|12,66
|10.054.332.503
|% 1,77
|
|YKBNK
|9,69
|6.788.916.526
|% 6,13
|
|EREGL
|33,54
|6.533.868.452
|% 3,33
|
|ASELS
|32,24
|6.165.908.305
|% 9,96
|
|EKGYO
|5,34
|5.299.680.773
|% 4,50
|
|ISCTR
|12,66
|10.054.332.503
|% 1,77
|
|YKBNK
|9,69
|6.788.916.526
|% 6,13
|
|AKBNK
|17,23
|10.685.987.167
|% 8,23
|
|KRDMD
|15,27
|4.012.433.168
|% 7,08
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2233
|18,2286
|% -0,03
|
|Euro
|18,4660
|18,4694
|% 0,84
|
|Sterlin
|21,2397
|21,3462
|% 0,81
|
|Frank
|19,0522
|19,1669
|% 0,71
|
|Riyal
|4,8383
|4,8626
|% 0,00
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|7,38
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|6,26
|
|Cumhuriyet
|6.776
|6.878
|34,00
|
|Tam
|6.806
|6.855
|26,00
|
|Yarım
|3.316
|3.349
|11,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.676
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,57
|19,60
|0,74
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|0,45
|
|B. Petrol
|94,47
|94,47
|1,63
|
Seans Raporu
16:53
daha fazla
-
17:08CUSAN
Yüzde 8.71 oranında artışla 15.47 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 480, 552 adet işlem
-
17:07ODAS
Yüzde 7.07 oranında artışla 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 088, 164 adet işlem
-
17:05GARAN
Yüzde 9.93 oranında artışla 28.78 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 292, 563 adet işlem
-
17:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 152, 88 artarak (% 3.95 ) 4, 019
-
17:04XU100
Endeks 3, 642 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 42 üstünde . İşlem hacmi 102, 353.00 milyon TL de