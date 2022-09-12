***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu
12.09.2022 17:01
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Meltem KAVAK Yatırımcı İlişkileri Müdürü - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 12.09.2022 03124385919 yatirimci@fonetbt.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 206474,701251
Gamze ÖZKAN Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi - Muhasebe Uzmanı 18.06.2021 03124385919 yatirimci@fonetbt.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062373
BIST
17:043.644
En Yüksek
|Değişim
|: 3,49%
|| 122,77
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.649
En Düşük
3.544
17:0418,2376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0029
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
17:0418,4873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1712
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
17:041.012,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,01
|Açılış
|: 1.012,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.017,00
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler17:02
|RODRG
|33,22
|9.731.214
|% 10,00
|
|CMENT
|61,70
|1.755.123
|% 9,98
|
|HKTM
|38,84
|65.284.053
|% 9,97
|
|YONGA
|28,68
|436.338
|% 9,97
|
|ASELS
|32,24
|6.167.334.377
|% 9,96
|
|ASUZU
|294,30
|489.573.837
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.330.352
|% -10,00
|
|SEKUR
|21,18
|47.207.008
|% -8,47
|
|BRKO
|2,23
|630.591
|% -7,08
|
|MEDTR
|23,74
|23.341.672
|% -6,90
|
|AKBNK
|17,24
|10.741.159.410
|% 8,29
|
|ISCTR
|12,63
|10.120.248.968
|% 1,53
|
|YKBNK
|9,67
|6.841.485.876
|% 5,91
|
|EREGL
|33,54
|6.569.628.139
|% 3,33
|
|ASELS
|32,24
|6.167.334.377
|% 9,96
|
|EKGYO
|5,36
|5.365.332.764
|% 4,89
|
|ISCTR
|12,63
|10.120.248.968
|% 1,53
|
|YKBNK
|9,67
|6.841.485.876
|% 5,91
|
|AKBNK
|17,24
|10.741.159.410
|% 8,29
|
|KRDMD
|15,29
|4.022.679.279
|% 7,22
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2290
|18,2342
|% 0,00
|
|Euro
|18,4812
|18,4906
|% 0,95
|
|Sterlin
|21,2537
|21,3603
|% 0,87
|
|Frank
|19,0578
|19,1726
|% 0,74
|
|Riyal
|4,8375
|4,8618
|% -0,02
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|9,55
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|4,73
|
|Cumhuriyet
|6.761
|6.863
|19,00
|
|Tam
|6.798
|6.846
|17,00
|
|Yarım
|3.312
|3.345
|7,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.674
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,72
|19,74
|0,89
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|0,46
|
|B. Petrol
|94,65
|94,65
|1,81
|
Seans Raporu
17:02
daha fazla
-
17:17AKGRT
Yüzde 8.86 oranında artışla 4.30 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 905, 266 adet işlem
-
17:15GEDIK
Yüzde 8.17 oranında artışla 9.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 881, 176 adet işlem
-
17:14TTKOM
Yüzde 7.54 oranında artışla 12.83 lira fiyatla işlem gören hissede 154, 168, 523 adet işlem
-
17:12AGHOL
Yüzde 7.57 oranında artışla 86.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 374, 680 adet işlem
-
17:11ODAS
Yüzde 7.27 oranında artışla 5.46 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 885, 500 adet işlem