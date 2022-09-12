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***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu

12.09.2022 17:01
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu


***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Meltem KAVAK Yatırımcı İlişkileri Müdürü - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 12.09.2022 03124385919 yatirimci@fonetbt.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 206474,701251
Gamze ÖZKAN Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi - Muhasebe Uzmanı 18.06.2021 03124385919 yatirimci@fonetbt.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062373


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BIST En Aktif Hisseler17:02
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RODRG 33,22 9.731.214 % 10,00  
CMENT 61,70 1.755.123 % 9,98  
HKTM 38,84 65.284.053 % 9,97  
YONGA 28,68 436.338 % 9,97  
ASELS 32,24 6.167.334.377 % 9,96  
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17:02 Alış Satış %  
Dolar 18,2290 18,2342 % 0,00  
Euro 18,4812 18,4906 % 0,95  
Sterlin 21,2537 21,3603 % 0,87  
Frank 19,0578 19,1726 % 0,74  
Riyal 4,8375 4,8618 % -0,02  
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17:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.727 1.727 9,55  
Altın Gr. 1.012 1.012 4,73  
Cumhuriyet 6.761 6.863 19,00  
Tam 6.798 6.846 17,00  
Yarım 3.312 3.345 7,00  
Çeyrek 1.661 1.674 5,00  
Gümüş.Ons 19,72 19,74 0,89  
Gümüş Gr. 11,52 11,53 0,46  
B. Petrol 94,65 94,65 1,81  
Seans Raporu 17:02
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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