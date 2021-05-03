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***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Yeni İş İlişkisi

03.05.2021 15:01



***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Gateway Technology Co. W.L.L.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
03/05/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve karlılığa olumlu yönde etki etmesi beklenmektedir.
Açıklamalar

Şirketimiz Katar'da mukim "Gateway Technology Co. W.L.L." ile "Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS)" Kullanım Lisansı Satış Sözleşmesi'ni 600.000,00 USD bedelle 03.05.2021 tarihinde imzalamıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934115


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BEYAZ 11,77 6.528.360 % 10,00  
KARTN 61,60 58.076.404 % 10,00  
TSPOR 2,09 85.123.728 % 10,00  
DITAS 15,29 2.276.375 % 10,00  
EMNIS 27,94 1.109.525 % 10,00  
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Altın Gr. 480 480 4,04  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 26,79 26,82 -0,09  
Gümüş Gr. 7,18 7,19 0,05  
B. Petrol 68,31 68,31 0,75  
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