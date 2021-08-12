***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Yeni İş İlişkisi
12.08.2021 16:27
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
16/08/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve karlılığa olumlu yönde etki etmesi beklenmektedir.
Açıklamalar
Şirketimiz, "Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği" tarafından "Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi" kapsamında alımı gerçekleştirilen "Yazılım Geliştirme, Siber Güvenlik ve Bakım Danışmanlık Hizmet Alımı" sözleşmesi 805.000,00 Euro bedelle 12/08/2021 tarihinde imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957596
BIST
18:051.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
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1.449
En Düşük
1.440
18:058,5309
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0099
|Açılış
|: 8,5480
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|Önceki Kapanış
|: 8,5750
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8,5803
En Düşük
8,4969
18:0510,0796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
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|Açılış
|: 10,0500
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|Önceki Kapanış
|: 10,0550
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10,1075
En Düşük
10,0035
18:05487,61
En Yüksek
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|: 1,30%
|| 6,26
|Açılış
|: 487,61
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|Önceki Kapanış
|: 481,35
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488,30
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|16,94
|462.737
|% 10,00
|
|VKING
|7,60
|4.478.462
|% 9,99
|
|SUMAS
|81,00
|1.223.932
|% 9,98
|
|ISKPL
|41,70
|83.921.988
|% 9,97
|
|IZFAS
|6,20
|5.705.150
|% 9,93
|
|IDGYO
|2,95
|14.133.009
|% -9,79
|
|EDATA
|15,56
|14.594.978
|% -7,66
|
|YBTAS
|11.113,40
|55.951
|% -6,61
|
|MARKA
|5,20
|12.782.194
|% -6,47
|
|SNKRN
|27,98
|525.436
|% -5,73
|
|GARAN
|9,27
|1.188.566.618
|% -0,22
|
|KRDMD
|8,37
|1.039.256.184
|% 3,08
|
|SISE
|8,69
|949.738.872
|% 3,21
|
|TUPRS
|100,60
|684.178.334
|% 2,34
|
|THYAO
|12,42
|544.852.925
|% -0,08
|
|YKBNK
|2,49
|366.653.534
|% -0,80
|
|GARAN
|9,27
|1.188.566.618
|% -0,22
|
|KRDMD
|8,37
|1.039.256.184
|% 3,08
|
|SISE
|8,69
|949.738.872
|% 3,21
|
|TSKB
|1,32
|97.807.788
|% 1,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5273
|8,5309
|% -0,12
|
|Euro
|10,0590
|10,0796
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,7830
|11,8421
|% 0,20
|
|Frank
|9,2743
|9,3302
|% 0,68
|
|Riyal
|2,2667
|2,2781
|% -0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|25,78
|
|Altın Gr.
|487
|487
|6,05
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|27,00
|
|Tam
|3.219
|3.302
|30,94
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|14,96
|
|Çeyrek
|780
|799
|7,48
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,85
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,53
|0,16
|
|B. Petrol
|70,72
|70,72
|-0,59
|