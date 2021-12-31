***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Yeni İş İlişkisi
31.12.2021 14:39
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/01/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve karlılığa olumlu yönde etki etmesi beklenmektedir.
Açıklamalar
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ile 12 ay süreli "Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 6.630.943,50 TL bedelle 31.12.2021 tarihinde imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987424
BIST
17:241.868
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799,63
En Düşük
760,84
BIST En Aktif Hisseler17:24
|MAALT
|277,40
|12.176.565
|% 9,99
|
|DMSAS
|9,73
|70.526.811
|% 9,94
|
|MARKA
|4,21
|5.708.659
|% 9,92
|
|AVTUR
|2,55
|6.395.650
|% 9,91
|
|OZKGY
|6,47
|46.794.688
|% 9,85
|
|SEYKM
|10,02
|54.252.050
|% -9,97
|
|MMCAS
|2,60
|330.382
|% -9,72
|
|RALYH
|13,10
|55.655.819
|% -6,36
|
|IHAAS
|9,23
|45.525.294
|% -6,01
|
|VANGD
|4,54
|20.801.859
|% -5,02
|
|GARAN
|11,27
|1.321.032.634
|% -1,66
|
|EREGL
|28,54
|1.249.504.012
|% 0,63
|
|THYAO
|20,18
|1.115.977.486
|% 0,20
|
|SISE
|13,53
|909.144.335
|% 0,45
|
|SASA
|53,55
|679.821.629
|% -1,65
|
|GARAN
|11,27
|1.321.032.634
|% -1,66
|
|YKBNK
|3,37
|385.155.266
|% -3,16
|
|EKGYO
|2,16
|213.706.540
|% -1,37
|
|TSKB
|1,45
|132.289.692
|% 0,69
|
|SISE
|13,53
|909.144.335
|% 0,45
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5187
|13,5333
|% 2,66
|
|Euro
|15,3121
|15,4023
|% 3,18
|
|Sterlin
|18,2565
|18,3481
|% 3,12
|
|Frank
|14,7941
|14,8832
|% 3,22
|
|Riyal
|3,6002
|3,6183
|% 3,05
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.825
|1.826
|8,32
|
|Altın Gr.
|793
|793
|24,56
|
|Cumhuriyet
|5.255
|5.334
|177,00
|
|Tam
|5.227
|5.364
|178,61
|
|Yarım
|2.527
|2.595
|86,40
|
|Çeyrek
|1.267
|1.297
|43,20
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,24
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,07
|10,09
|0,33
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|B. Petrol
|78,56
|78,56
|-0,97
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