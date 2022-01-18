***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Yeni İş İlişkisi
18.01.2022 15:48
o ve karlılığa olumlu yönde etki etmesi beklenmektedir.
Açıklamalar
Karabük İl Sağlık Müdürlüğü ile 36 ay süreli "Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 3.896.964,00 TL bedelle 18.01.2022 tarihinde imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994874
BIST
17:012.049
En Yüksek
|Değişim
|: -1,74%
|| -36,36
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
2.044
17:0113,5921
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1546
|Açılış
|: 13,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,6264
En Düşük
13,4068
17:0115,4627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1285
|Açılış
|: 15,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,5247
En Düşük
15,3044
17:01795,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 8,93
|Açılış
|: 795,05
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
795,49
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler17:01
|IZTAR
|23,10
|56.535.641
|% 10,00
|
|EMNIS
|28,62
|595.182
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
|
|KRSTL
|5,25
|81.177.649
|% 9,83
|
|KAPLM
|38,28
|30.825.908
|% 8,94
|
|KUTPO
|100,80
|123.150.808
|% -10,00
|
|DOBUR
|92,70
|14.209.021
|% -10,00
|
|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
|
|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
|
|UZERB
|66,65
|1.952.480
|% -9,99
|
|GARAN
|11,99
|3.120.158.598
|% 0,00
|
|THYAO
|27,46
|2.859.341.428
|% -2,90
|
|KRDMD
|12,27
|2.613.748.938
|% -3,84
|
|YKBNK
|4,07
|2.160.817.729
|% 0,99
|
|AKBNK
|7,80
|1.604.527.280
|% 0,65
|
|YKBNK
|4,07
|2.160.817.729
|% 0,99
|
|GARAN
|11,99
|3.120.158.598
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,47
|551.377.422
|% -1,59
|
|KRDMD
|12,27
|2.613.748.938
|% -3,84
|
|AKBNK
|7,80
|1.604.527.280
|% 0,65
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5837
|13,5921
|% 1,15
|
|Euro
|15,4471
|15,4627
|% 0,84
|
|Sterlin
|18,4179
|18,5102
|% 0,77
|
|Frank
|14,7839
|14,8729
|% 1,01
|
|Riyal
|3,6100
|3,6281
|% 1,12
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-2,45
|
|Altın Gr.
|794
|794
|7,73
|
|Cumhuriyet
|5.272
|5.352
|53,00
|
|Tam
|5.244
|5.377
|46,94
|
|Yarım
|2.535
|2.601
|22,71
|
|Çeyrek
|1.271
|1.300
|11,35
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,45
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|10,25
|10,26
|0,29
|
|B. Petrol
|87,66
|87,66
|1,18
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:16PRKAB
Yüzde -7.59 oranında düşüşle 51.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 688, 581 adet işlem
-
17:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, SASA, TTKOM
-
17:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -28, 53 kaybederek (% -1.52 ) 1, 844
-
17:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRSTL, IZTAR, TETMT, EMNIS, UFUK
-
17:09
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AKFGY, QNBFL, KUTPO, QNBFB, DOBUR, UZERB, PKENT, INTEM