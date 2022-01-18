***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Yeni İş İlişkisi









o ve karlılığa olumlu yönde etki etmesi beklenmektedir.AçıklamalarKarabük İl Sağlık Müdürlüğü ile 36 ay süreli "Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 3.896.964,00 TL bedelle 18.01.2022 tarihinde imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994874BIST