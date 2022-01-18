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***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Yeni İş İlişkisi

18.01.2022 15:48
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Yeni İş İlişkisi

o ve karlılığa olumlu yönde etki etmesi beklenmektedir.
Açıklamalar

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü ile 36 ay süreli "Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi  3.896.964,00 TL bedelle 18.01.2022 tarihinde imzalanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994874


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Altın Ons 1.817 1.817 -2,45  
Altın Gr. 794 794 7,73  
Cumhuriyet 5.272 5.352 53,00  
Tam 5.244 5.377 46,94  
Yarım 2.535 2.601 22,71  
Çeyrek 1.271 1.300 11,35  
Gümüş.Ons 23,43 23,45 0,41  
Gümüş Gr. 10,25 10,26 0,29  
B. Petrol 87,66 87,66 1,18  
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