***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Yeni İş İlişkisi
18.04.2022 15:49
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/05/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve karlılığa olumlu yönde etki etmesi beklenmektedir.
Açıklamalar
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ile 36 ay süreli "Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 6.498.864,00 TL bedelle 18.04.2022 tarihinde imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021472
BIST
17:102.508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 13,51
|Açılış
|: 2.503
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|Önceki Kapanış
|: 2.494
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2.510
En Düşük
2.491
17:1014,6506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
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|Açılış
|: 14,6350
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|Önceki Kapanış
|: 14,6155
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14,6571
En Düşük
14,6093
17:1015,8327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0063
|Açılış
|: 15,8200
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|Önceki Kapanış
|: 15,8100
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15,8549
En Düşük
15,7813
17:10939,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 9,97
|Açılış
|: 939,07
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|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
941,30
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler17:10
|PKENT
|229,90
|36.209.913
|% 10,00
|
|BFREN
|1.177,90
|46.406.024
|% 9,99
|
|OYYAT
|59,50
|4.064.564
|% 9,98
|
|DAGHL
|17,54
|6.354.158
|% 9,97
|
|DOAS
|71,95
|142.464.424
|% 9,93
|
|MMCAS
|3,61
|628.375
|% -9,98
|
|KARYE
|15,55
|289.524.590
|% -9,96
|
|ISGYO
|12,33
|69.785.941
|% -6,59
|
|GZNMI
|30,24
|12.764.713
|% -5,26
|
|ITTFH
|1,50
|35.940.673
|% -5,06
|
|GARAN
|14,20
|2.970.102.302
|% 2,16
|
|ASELS
|28,00
|2.018.836.998
|% 1,67
|
|THYAO
|37,76
|1.979.920.983
|% 0,05
|
|YKBNK
|5,23
|1.868.613.933
|% 0,77
|
|TUPRS
|252,30
|1.598.702.007
|% -2,85
|
|TSKB
|1,99
|845.039.120
|% 5,85
|
|VAKBN
|4,31
|1.530.459.856
|% 5,12
|
|YKBNK
|5,23
|1.868.613.933
|% 0,77
|
|SKBNK
|1,20
|410.529.258
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,90
|634.333.677
|% -1,36
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6458
|14,6506
|% 0,13
|
|Euro
|15,8171
|15,8327
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,0239
|19,1193
|% -0,17
|
|Frank
|15,4697
|15,5629
|% 0,12
|
|Riyal
|3,8917
|3,9112
|% 0,03
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.992
|17,32
|
|Altın Gr.
|939
|939
|9,56
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
|
|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|12,27
|12,29
|0,20
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|B. Petrol
|113
|113
|1,63
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Seans Raporu
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17:25VERUS
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