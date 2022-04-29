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***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Yeni İş İlişkisi

29.04.2022 17:14
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Yeni İş İlişkisi


***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/07/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve karlılığa olumlu yönde etki etmesi beklenmektedir.
Açıklamalar

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü ile 36 ay süreli "Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 16.988.565,00 TL bedelle 29.04.2022 tarihinde imzalanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025677


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGSER 23,76 87.065.862 % 10,00  
CEMTS 25,96 39.027.267 % 10,00  
ARENA 14,30 27.035.790 % 10,00  
OYAYO 7,81 8.317.083 % 10,00  
YUNSA 24,74 10.118.363 % 9,96  
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Euro 15,6493 15,6551 % 0,62  
Sterlin 18,5915 18,6847 % 1,25  
Frank 15,2051 15,2967 % 0,37  
Riyal 3,9478 3,9676 % 0,48  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.904 1.905 10,07  
Altın Gr. 912 912 11,23  
Cumhuriyet 6.081 6.172 100,00  
Tam 6.057 6.208 105,91  
Yarım 2.928 3.003 51,23  
Çeyrek 1.468 1.502 25,62  
Gümüş.Ons 22,95 22,97 -0,20  
Gümüş Gr. 10,99 11,00 -0,02  
B. Petrol 109 109 2,06  
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