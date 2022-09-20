***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Yeni İş İlişkisi
20.09.2022 17:33
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Üçüncü Taraf Firma
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
21/09/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve karlılığa olumlu yönde etki etmesi beklenmektedir.
Açıklamalar
Sağlık Bakanlığı tarafından PPP (Kamu Özel Ortaklığı) modeli ile gerçekleştirilen Ankara Etlik Entegre Sağlık Kampüsü Hastanesi, Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü ve İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü Hastanelerinde kullanılmak üzere bu hastanelerin bilişim alt yapı yüklenicisi ile 25.000.000,00 TL bedelle HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) yazılım lisans satış sözleşmesi 20.09.2022 tarihinde imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064285
BIST
18:053.278
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 77,96
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
18:0518,3137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0198
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2793
18:0518,2834
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0472
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,2400
18:05979,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -4,91
|Açılış
|: 979,05
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
977,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HDFGS
|2,75
|94.617.614
|% 10,00
|
|AYEN
|26,18
|202.771.206
|% 10,00
|
|ISKUR
|770.000,00
|770.000
|% 10,00
|
|ATSYH
|138,70
|19.782.975
|% 9,99
|
|BRYAT
|641,80
|173.426.984
|% 9,99
|
|TSKB
|3,97
|25.486.312
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|1.767.070
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|5.284.481
|% -9,95
|
|VAKBN
|8,43
|7.234.763.456
|% -9,94
|
|SKBNK
|3,46
|16.959.022
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,43
|7.234.763.456
|% -9,94
|
|THYAO
|72,45
|4.834.625.842
|% 5,38
|
|ISCTR
|8,29
|4.723.527.136
|% 5,07
|
|HALKB
|8,41
|4.643.053.782
|% -6,03
|
|GARAN
|20,14
|4.539.627.016
|% 2,70
|
|VAKBN
|8,43
|7.234.763.456
|% -9,94
|
|EKGYO
|4,01
|2.587.255.683
|% 1,78
|
|ISCTR
|8,29
|4.723.527.136
|% 5,07
|
|HALKB
|8,41
|4.643.053.782
|% -6,03
|
|YKBNK
|7,16
|3.551.645.042
|% 6,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3036
|18,3137
|% 0,11
|
|Euro
|18,2639
|18,2834
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,7377
|20,8417
|% -0,40
|
|Frank
|18,9090
|19,0229
|% 0,24
|
|Riyal
|4,8528
|4,8772
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|-11,55
|
|Altın Gr.
|979
|980
|-4,61
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|3,00
|
|Tam
|6.662
|6.771
|-18,00
|
|Yarım
|3.246
|3.297
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.650
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,25
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,31
|-0,19
|
|B. Petrol
|90,53
|90,53
|-1,47
|
Seans Raporu
18:05
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17:58BOBET
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 313, 066 adet işlem
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Yüzde 4.13 oranında artışla 22.20 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 455, 379 adet işlem
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17:56YATAS
Yüzde 7.76 oranında artışla 18.32 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 484, 542 adet işlem
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 64, 98 artarak (% 1.89 ) 3, 506
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17:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse VAKBN, HALKB, ISCTR