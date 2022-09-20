***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Yeni İş İlişkisi









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıÜçüncü Taraf FirmaVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih21/09/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiro ve karlılığa olumlu yönde etki etmesi beklenmektedir.AçıklamalarSağlık Bakanlığı tarafından PPP (Kamu Özel Ortaklığı) modeli ile gerçekleştirilen Ankara Etlik Entegre Sağlık Kampüsü Hastanesi, Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü ve İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü Hastanelerinde kullanılmak üzere bu hastanelerin bilişim alt yapı yüklenicisi ile 25.000.000,00 TL bedelle HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) yazılım lisans satış sözleşmesi 20.09.2022 tarihinde imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064285BIST