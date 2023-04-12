***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.04.2023 18:11
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Grant Thornton) seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137009
BIST
18:055.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 21,86
|Açılış
|: 5.128
|
|Önceki Kapanış
|: 5.124
|
5.198
En Düşük
5.121
18:0519,3137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0293
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6650
|
19,3273
En Düşük
19,2721
18:0521,2451
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,2179
|Açılış
|: 21,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4500
|
21,2569
En Düşük
20,9931
18:051.251,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 7,85
|Açılış
|: 1.251,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243,18
|
1.259,91
En Düşük
1.241,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ZRGYO
|4,95
|358.661.384
|% 10,00
|
|BURVA
|33,66
|20.630.683
|% 10,00
|
|MARKA
|23,98
|13.617.499
|% 10,00
|
|KRGYO
|18,26
|14.973.304
|% 10,00
|
|EDIP
|8,59
|31.127.174
|% 9,99
|
|ONCSM
|108,00
|185.425.513
|% -10,00
|
|HEDEF
|21,28
|95.255.115
|% -9,98
|
|GESAN
|78,00
|1.761.957.856
|% -7,69
|
|SRVGY
|161,00
|26.919.420
|% -7,20
|
|AVHOL
|15,82
|74.987.001
|% -6,94
|
|THYAO
|133,40
|5.291.064.638
|% 0,30
|
|EREGL
|36,26
|3.079.691.436
|% 0,17
|
|ISCTR
|12,28
|2.874.787.821
|% 1,07
|
|AKBNK
|18,29
|2.776.626.000
|% 2,46
|
|ASELS
|55,05
|2.689.659.645
|% 2,90
|
|ISCTR
|12,28
|2.874.787.821
|% 1,07
|
|ZOREN
|5,00
|1.114.326.837
|% -6,72
|
|EKGYO
|7,00
|1.455.680.401
|% -0,58
|
|YKBNK
|10,41
|1.968.537.863
|% 2,66
|
|SKBNK
|2,56
|402.125.785
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3092
|19,3137
|% 0,15
|
|Euro
|21,2359
|21,2451
|% 1,04
|
|Sterlin
|24,0452
|24,1658
|% 0,58
|
|Frank
|21,4740
|21,6034
|% 0,91
|
|Riyal
|5,1331
|5,1588
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.015
|11,72
|
|Altın Gr.
|1.251
|1.252
|8,48
|
|Cumhuriyet
|8.514
|8.642
|27,00
|
|Tam
|8.601
|8.677
|60,00
|
|Yarım
|4.201
|4.246
|29,00
|
|Çeyrek
|2.100
|2.123
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,49
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|15,81
|15,83
|0,28
|
|B. Petrol
|87,32
|87,32
|1,71
|