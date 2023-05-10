***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıEren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi09.05.2023Tescil Tarihi10.05.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su10.05.2023 - 10828AçıklamalarŞirketimizin 09.05.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2023 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 'nin (Grant Thornton) seçilmesine karar verilmiş olup, karar 10 Mayıs 2023 tarihinde tescil edilmiş ve 10 Mayıs 2023 tarih 10828 sayı numarası ile Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149909BIST