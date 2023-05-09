***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 14.04.2023Genel Kurul Tarihi 09.05.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.05.2023Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/18 The Paragon Tower Çankaya/ANKARAGündem Maddeleri1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi,3 - 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,4 - 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,5 - 2022 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması,6 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,8 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin belirlenmesi,10 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin önerisinin müzakeresi ve kararı,11 - 2022 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması, 2023 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde, 16.02.2023 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Payların Geri Alınmasına ilişkin kararın genel kurulun onayına sunulması,13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2022 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - 2022 yılı içinde SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "ilişkili taraflar" ile faaliyet dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi,16 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,17 - Dilek ve temenniler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2022_Yılı_Olağan_Genel_Kurul_Toplantısı_Davet_Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 2022_Yılı_Olağan_Genel_Kurul_Toplantısı_Gündem.pdf - İlan MetniEK: 3 2022_Yılı_Olağan_Genel_Kurul_Toplantısı_Bilgilendirme_Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 2022_Yılı_Olağan_Genel_Kurul_Toplantısı_Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin, 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 9 Mayıs 2023 Salı günü saat 14:00'de Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/18 The Paragon Tower Çankaya/ ANKARA adresinde yapılmıştır. Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Toplantı Tutanağı_ 2023_05_09.pdf - TutanakEK: 2 Hazır_Bulunanlar_Listesi_2023_05_09.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin, 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 9 Mayıs 2023 Salı günü, saat 14:00'de Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/18 The Paragon Tower Çankaya / ANKARA adresinde yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149115BIST