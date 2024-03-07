***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkFonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkFonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi16.02.2023 - 16.02.2024Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan 1 yıl süreli pay geri alım işlemleri kapsamındaToplam 2.012.290 adet pay geri alınmış ve program 16.02.2024 tarihinde sonlanmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %1,40'dır. (Geri alınan toplam pay miktarı, bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle elde edilen pay miktarı dikkate alınarak yazılmıştır.)Geri alınan bu paylardan Şirketimiz sermayesinin %0,24'ünü temsil eden 350.000 adet pay 07.03.2024 tarihinde pay başına ortalama 58,60 TL fiyatla Borsa İstanbul'da satışı gerçekleşmiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımız ile duyurulur.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarFONET 07/03/2024 350.000 % 0,24 58,6 % 1,15 19.082.000 Yoktur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256535BIST