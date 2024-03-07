Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

07.03.2024 19:30
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması


***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
16.02.2023 - 16.02.2024
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

         Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan 1 yıl süreli pay geri alım işlemleri kapsamında
Toplam 2.012.290 adet pay geri alınmış ve program 16.02.2024 tarihinde sonlanmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %1,40'dır. (Geri alınan toplam pay miktarı, bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle elde edilen pay miktarı dikkate alınarak yazılmıştır.) 
Geri alınan bu paylardan  Şirketimiz sermayesinin %0,24'ünü temsil eden 350.000 adet pay 07.03.2024 tarihinde pay başına ortalama 58,60 TL fiyatla Borsa İstanbul'da satışı gerçekleşmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımız ile duyurulur.
 

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
FONET 07/03/2024 350.000 % 0,24 58,6 % 1,15 19.082.000 Yoktur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256535


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:059.054
Değişim :  3,54% |  309,60
Açılış :  8.798  
Önceki Kapanış :  8.745  
En Düşük
8.798 En Yüksek
9.054
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TMSN 163,90 909.609.612 % 10,00  
SKYLP 167,20 26.924.449 % 10,00  
MEGMT 51,70 151.404.416 % 10,00  
KENT 869,00 16.628.931 % 10,00  
GLBMD 44,44 96.300.592 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,9317 31,9399 % 0,38  
Euro 34,9416 35,0378 % 0,11  
Sterlin 41,4501 41,6579 % 0,01  
Frank 36,8762 37,0611 % 0,05  
Riyal 8,6275 8,6708 % -0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,33 24,39 % 0,66  
Platin 917,41 925,48 % 0,66  
Paladyum 1.039,13 1.043,23 % 0,66  
Brent Pet. 83,11 83,11 % 0,66  
Altın Ons 2.159,48 2.160,35 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru