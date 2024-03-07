***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
07.03.2024 19:30
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
16.02.2023 - 16.02.2024
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan 1 yıl süreli pay geri alım işlemleri kapsamında
Toplam 2.012.290 adet pay geri alınmış ve program 16.02.2024 tarihinde sonlanmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %1,40'dır. (Geri alınan toplam pay miktarı, bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle elde edilen pay miktarı dikkate alınarak yazılmıştır.)
Geri alınan bu paylardan Şirketimiz sermayesinin %0,24'ünü temsil eden 350.000 adet pay 07.03.2024 tarihinde pay başına ortalama 58,60 TL fiyatla Borsa İstanbul'da satışı gerçekleşmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımız ile duyurulur.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
FONET 07/03/2024 350.000 % 0,24 58,6 % 1,15 19.082.000 Yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256535
BIST