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***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

14.12.2022 16:17
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
36 Aylık Sağlık Bilgi Yönetimi Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
02/11/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
14/12/2022
İhale Sonucu
İhaleyi Şirketimiz kazanmıştır.
İhale Bedeli
13.239.792,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 02.11.2022 tarihinde yapılan ve 13.239.792,00 TL ile 2.en uygun teklifi verdiğimiz 36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Alımı ihalesi sonuçlanmış olup,ihaleyi Şirketimiz kazanmıştır. Yasal itiraz süreci beklenmekte olup akabinde Sözleşme imzalama aşamasına geçilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087153


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