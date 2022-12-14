***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
14.12.2022 16:17
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
36 Aylık Sağlık Bilgi Yönetimi Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
02/11/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
14/12/2022
İhale Sonucu
İhaleyi Şirketimiz kazanmıştır.
İhale Bedeli
13.239.792,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 02.11.2022 tarihinde yapılan ve 13.239.792,00 TL ile 2.en uygun teklifi verdiğimiz 36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Alımı ihalesi sonuçlanmış olup,ihaleyi Şirketimiz kazanmıştır. Yasal itiraz süreci beklenmekte olup akabinde Sözleşme imzalama aşamasına geçilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087153
BIST
17:355.207
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -49,51
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.138
17:3518,6429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
17:3519,8645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0491
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
17:351.084,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,38
|Açılış
|: 1.084,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler17:33
|BRYAT
|1.313,40
|295.337.006
|% 10,00
|
|PLTUR
|10,01
|498.248
|% 10,00
|
|KRDMA
|19,03
|491.125.990
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|833.805.628
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,63
|27.594.715
|% -20,69
|
|DGNMO
|9,05
|110.533.395
|% -7,84
|
|BRMEN
|2,94
|682.585
|% -6,96
|
|KSTUR
|330,10
|785.968
|% -6,78
|
|YESIL
|4,50
|39.143.287
|% -6,44
|
|KRDMD
|18,85
|15.094.495.348
|% 0,16
|
|ASELS
|57,60
|8.004.265.585
|% -2,95
|
|THYAO
|140,50
|7.811.744.563
|% -2,43
|
|AKBNK
|17,80
|5.877.229.287
|% 1,95
|
|VAKBN
|11,20
|5.670.434.500
|% 6,16
|
|KRDMD
|18,85
|15.094.495.348
|% 0,16
|
|EKGYO
|8,12
|5.162.186.573
|% 2,65
|
|SKBNK
|2,80
|1.696.315.163
|% 1,45
|
|VAKBN
|11,20
|5.670.434.500
|% 6,16
|
|YKBNK
|11,65
|4.978.617.795
|% 0,87
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6409
|18,6467
|% 0,02
|
|Euro
|19,8586
|19,8677
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,9708
|23,0860
|% -0,02
|
|Frank
|20,0129
|20,1334
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9430
|4,9678
|% -0,02
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|0,45
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.085
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.289
|7.338
|-6,00
|
|Yarım
|3.530
|3.587
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.770
|1.793
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,87
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,28
|0,05
|
|B. Petrol
|81,89
|81,89
|1,21
|
Seans Raporu
17:33
daha fazla
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, BIMAS, SASA
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, ISCTR, VESTL
-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -65, 08 kaybederek (% -1.42 ) 4, 532
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKME, ORMA, VKING, SILVR, KUYAS, RALYH, PLTUR, BTCIM, BRYAT, GEDIK
-
17:48
KSTUR, IHGZT, ARASE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında