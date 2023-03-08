***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
08.03.2023 16:33
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
36 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
08/03/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
08/03/2023
İhale Sonucu
İhaleyi Şirketimiz kazanmıştır.
İhale Bedeli
5.898.698,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Alımı ihalesini 5.898.698,00 TL bedel ile Şirketimiz kazanmıştır. Yasal itiraz süreci beklenmekte olup akabinde sözleşme imzalama aşamasına geçilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121664
BIST
17:595.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 53,47
|Açılış
|: 5.379
|
|Önceki Kapanış
|: 5.382
|
5.442
En Düşük
5.341
17:5918,9430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0227
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1100
|
18,9927
En Düşük
18,8991
17:5920,0041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0440
|Açılış
|: 20,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
20,0594
En Düşük
19,8891
17:591.107,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,53
|Açılış
|: 1.107,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,74
|
1.109,38
En Düşük
1.100,64
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRKVY
|25,30
|61.596.895
|% 10,00
|
|SDTTR
|101,20
|411.355.146
|% 10,00
|
|POLTK
|1.683,50
|23.818.767
|% 10,00
|
|LIDFA
|5,39
|87.527.054
|% 10,00
|
|SOKE
|17,18
|530.481.079
|% 9,99
|
|DOAS
|142,20
|1.708.461.017
|% -10,00
|
|ULUSE
|196,30
|240.903.352
|% -10,00
|
|UZERB
|190,30
|3.074.311
|% -9,98
|
|RAYSG
|22,26
|23.776.816
|% -9,95
|
|ISKUR
|680.000,00
|680.000
|% -9,33
|
|AKBNK
|19,93
|6.367.713.567
|% 7,04
|
|ASTOR
|46,10
|6.317.243.304
|% -5,42
|
|ISCTR
|14,27
|5.651.787.009
|% 9,94
|
|YKBNK
|11,54
|5.367.406.382
|% 7,75
|
|EREGL
|43,06
|4.741.036.433
|% -2,84
|
|YKBNK
|11,54
|5.367.406.382
|% 7,75
|
|ISCTR
|14,27
|5.651.787.009
|% 9,94
|
|AKBNK
|19,93
|6.367.713.567
|% 7,04
|
|SKBNK
|2,69
|740.974.020
|% 3,46
|
|EKGYO
|8,11
|2.097.151.623
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9350
|18,9430
|% 0,12
|
|Euro
|19,9959
|20,0041
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,3350
|22,4470
|% 0,12
|
|Frank
|20,0333
|20,1540
|% 0,14
|
|Riyal
|5,0300
|5,0552
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|3,75
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|4,04
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|-64,00
|
|Tam
|7.543
|7.611
|28,00
|
|Yarım
|3.685
|3.724
|13,00
|
|Çeyrek
|1.843
|1.862
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,11
|20,13
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,28
|12,29
|0,07
|
|B. Petrol
|82,74
|82,74
|-0,55
|