***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
03.04.2023 15:49
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Sivas İl Sağlık Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
03/04/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
Devam ediyor.
İhale Bedeli
22.998.363,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimiz 03.04.2023 tarihinde Sivas İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ''36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı'' ihalesine katılmıştır. Yapılan ihaleye 3 (üç) şirket iştirak etmiş olup 22.998.363,00 TL ile en uygun teklifi firmamız vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131113
BIST
18:054.839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 26,53
|Açılış
|: 4.806
|
|Önceki Kapanış
|: 4.813
|
4.852
En Düşük
4.680
18:0519,2051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0301
|Açılış
|: 19,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4420
|
19,2155
En Düşük
19,1658
18:0520,9469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1553
|Açılış
|: 21,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0600
|
20,9867
En Düşük
20,7087
18:051.227,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 13,06
|Açılış
|: 1.227,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.214,64
|
1.228,88
En Düşük
1.203,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|95,15
|1.739.098.145
|% 10,00
|
|RAYSG
|23,10
|30.750.092
|% 10,00
|
|ATSYH
|93,50
|7.394.074
|% 10,00
|
|OYAYO
|11,67
|29.065.840
|% 9,99
|
|BRKO
|4,63
|2.919.989
|% 9,98
|
|UZERB
|196,20
|2.877.345
|% -10,00
|
|BFREN
|4.413,30
|124.757.036
|% -10,00
|
|DGGYO
|38,66
|3.222.272
|% -9,97
|
|FENER
|51,95
|98.300.316
|% -9,97
|
|EMNIS
|37,28
|1.604.435
|% -9,95
|
|TUPRS
|564,40
|3.964.645.207
|% 6,47
|
|THYAO
|120,80
|3.432.922.029
|% 1,94
|
|EREGL
|35,30
|2.930.432.584
|% -0,28
|
|ISCTR
|12,19
|2.601.747.811
|% 1,19
|
|AKFYE
|15,49
|2.564.026.086
|% -9,42
|
|SKBNK
|2,57
|877.800.169
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,19
|2.601.747.811
|% 1,19
|
|EKGYO
|6,23
|1.061.170.254
|% 0,65
|
|AKFYE
|15,49
|2.564.026.086
|% -9,42
|
|YKBNK
|9,67
|1.340.886.114
|% 1,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1995
|19,2051
|% 0,16
|
|Euro
|20,9277
|20,9469
|% 0,75
|
|Sterlin
|23,7149
|23,8338
|% 0,58
|
|Frank
|20,9337
|21,0598
|% 0,32
|
|Riyal
|5,1033
|5,1289
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|20,22
|
|Altın Gr.
|1.226
|1.226
|11,56
|
|Cumhuriyet
|8.256
|8.380
|50,00
|
|Tam
|8.300
|8.403
|85,00
|
|Yarım
|4.069
|4.112
|42,00
|
|Çeyrek
|2.034
|2.056
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,79
|14,80
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,53
|84,53
|4,64
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NETAS
Yüzde 7.17 oranında artışla 28.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 813, 377 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 4, 813 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 50, 718.00 milyon TL de
-
17:57GEREL
Yüzde 5.05 oranında artışla 17.47 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 576, 517 adet işlem
-
17:55SKTAS
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 453, 363 adet işlem
-
17:54EKIZ
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 13.77 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 303 adet işlem