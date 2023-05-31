***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
31.05.2023 17:49
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/04/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Sivas İl Sağlık Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
03/04/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
31/05/2023
İhale Sonucu
İhaleyi Şirketimiz kazanmıştır.
İhale Bedeli
22.998.363,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Sivas İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ''36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Alımı'' ihalesini 22.998.363,00 TL bedel ile Şirketimiz kazanmıştır. Yasal itiraz süreci beklenmekte olup akabinde sözleşme imzalama aşamasına geçilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155078
BIST
18:054.887
En Düşük
|Değişim
|: -1,30%
|| -64,44
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.951
|
4.868
En Yüksek
4.982
18:0520,7248
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,2293
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7000
|
21,0001
En Düşük
20,4442
18:0522,1543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1335
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
22,5298
En Düşük
22,0192
18:051.312,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 24,56
|Açılış
|: 1.312,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.287,91
|
1.322,93
En Düşük
1.285,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|33,88
|180.883.405
|% 10,00
|
|COSMO
|75,90
|11.354.395
|% 10,00
|
|GRTRK
|19,26
|197.220.239
|% 9,99
|
|KONKA
|36,34
|59.653.199
|% 9,99
|
|KOPOL
|44,12
|703.063.773
|% 9,97
|
|MARKA
|13,90
|8.150.571
|% -9,97
|
|VKFYO
|8,44
|87.447.406
|% -9,93
|
|ISKUR
|693.000,00
|2.073.600
|% -9,65
|
|KRGYO
|16,45
|28.279.235
|% -8,91
|
|GSRAY
|8,03
|562.554.242
|% -8,75
|
|THYAO
|143,80
|8.365.843.650
|% -2,18
|
|YKBNK
|10,20
|5.223.631.809
|% -0,68
|
|AKBNK
|15,80
|4.834.146.018
|% -3,48
|
|TOASO
|214,50
|4.811.225.287
|% 3,62
|
|GARAN
|26,78
|3.721.047.547
|% -3,11
|
|YKBNK
|10,20
|5.223.631.809
|% -0,68
|
|ISCTR
|11,15
|3.642.530.793
|% -3,88
|
|EKGYO
|7,11
|2.180.969.892
|% -3,92
|
|AKBNK
|15,80
|4.834.146.018
|% -3,48
|
|KOZAL
|23,02
|3.473.102.153
|% 7,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,7205
|20,7248
|% 1,12
|
|Euro
|22,1423
|22,1543
|% 0,61
|
|Sterlin
|25,6233
|25,7518
|% 1,32
|
|Frank
|22,6030
|22,7392
|% 0,59
|
|Riyal
|5,5073
|5,5349
|% 1,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.968
|8,18
|
|Altın Gr.
|1.312
|1.313
|24,80
|
|Cumhuriyet
|9.087
|9.224
|104,00
|
|Tam
|9.033
|9.281
|104,47
|
|Yarım
|4.431
|4.582
|26,00
|
|Çeyrek
|2.223
|2.298
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,53
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|15,69
|15,71
|0,45
|
|B. Petrol
|73,36
|73,36
|-0,35
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLSYN
Yüzde -5.24 oranında düşüşle 3.98 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 259, 126 adet işlem
-
17:58KLSYN
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 224, 718 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, TCELL, EKGYO
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -71, 61 kaybederek (% -1.61 ) 4, 376
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEREL, COSMO, CVKMD, KOPOL, AVHOL, GRTRK, KONKA, YESIL