***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31/05/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale Konusu36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımıİhaleyi Açan TarafSivas İl Sağlık Müdürlüğüİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi03/04/2023İhalenin Sonuçlandığı Tarih27/07/2023İhale Sonucuİhaleyi Şirketimiz kazanmıştır.İhale Bedeli21.693.891,00 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarSivas İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ''36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı'' ihalesini Şirketimiz kazanmış ve yasal itiraz süreci tamamlanmıştır. İdare tarafından şirketimize ''Sözleşmeye Davet'' yazısı gönderilerek sözleşme imzalama aşamasına geçilmiştir. İhale bedeli 21.693.891,00 TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175968BIST