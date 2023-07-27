***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
27.07.2023 19:28
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/06/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
03/01/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
27/07/2023
İhale Sonucu
İhaleyi Şirketimiz kazanmıştır.
İhale Bedeli
52.366.722,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ''36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı'' ihalesini Şirketimiz kazanmış ve yasal itiraz süreci tamamlanmıştır. İdare tarafından şirketimize ''Sözleşmeye Davet'' yazısı gönderilerek sözleşme imzalama aşamasına geçilmiştir. İhale bedeli 52.366.722,00 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175969
BIST