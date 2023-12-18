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***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

18.12.2023 17:15
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
36 aylık Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Hizmet Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Düzce İl Sağlık Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
18/12/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
Devam ediyor.
İhale Bedeli
32.719.176,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Şirketimiz 18.12.2023 tarihinde Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "36 ay süreli Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Hizmet Alımı" ihalesine katılmıştır. Yapılan ihalede 32.719.176,00TL ile en uygun teklifi firmamız vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226579


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SNPAM 161,70 9.788.822 % 10,00  
QNBFB 234,70 7.584.628 % 9,98  
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