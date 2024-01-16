***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
16.01.2024 09:19
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
36 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
05/12/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
16/01/2024
İhale Sonucu
İhale lehimize sonuçlanmamıştır.
İhale Bedeli
66.286.224,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
05.12.2023 tarihinde teklif verdiğimiz Sakarya il Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesi lehimize sonuçlanmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240750
BIST