***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale Konusu36 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımıİhaleyi Açan TarafSakarya İl Sağlık Müdürlüğüİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi05/12/2023İhalenin Sonuçlandığı Tarih16/01/2024İhale Sonucuİhale lehimize sonuçlanmamıştır.İhale Bedeli66.286.224,00 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)Açıklamalar05.12.2023 tarihinde teklif verdiğimiz Sakarya il Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesi lehimize sonuçlanmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240750BIST