***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II N17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üye adayları Sayın Prof. Dr. Muhammet Ali AKCAYOL ve Sayın Dr. Ali ÖZÖN'ün bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri ekte yer almakta olup, bağımsız yönetim kurulu üye adayları 9 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137018BIST