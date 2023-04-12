***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.04.2023 18:12
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II N17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üye adayları Sayın Prof. Dr. Muhammet Ali AKCAYOL ve Sayın Dr. Ali ÖZÖN'ün bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri ekte yer almakta olup, bağımsız yönetim kurulu üye adayları 9 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137018
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ZRGYO
|4,95
|358.661.384
|% 10,00
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|BURVA
|33,66
|20.630.683
|% 10,00
|
|MARKA
|23,98
|13.617.499
|% 10,00
|
|KRGYO
|18,26
|14.973.304
|% 10,00
|
|EDIP
|8,59
|31.127.174
|% 9,99
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|ONCSM
|108,00
|185.425.513
|% -10,00
|
|HEDEF
|21,28
|95.255.115
|% -9,98
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|GESAN
|78,00
|1.761.957.856
|% -7,69
|
|SRVGY
|161,00
|26.919.420
|% -7,20
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|AVHOL
|15,82
|74.987.001
|% -6,94
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|THYAO
|133,40
|5.291.064.638
|% 0,30
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|EREGL
|36,26
|3.079.691.436
|% 0,17
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|ISCTR
|12,28
|2.874.787.821
|% 1,07
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|AKBNK
|18,29
|2.776.626.000
|% 2,46
|
|ASELS
|55,05
|2.689.659.645
|% 2,90
|
|ISCTR
|12,28
|2.874.787.821
|% 1,07
|
|ZOREN
|5,00
|1.114.326.837
|% -6,72
|
|EKGYO
|7,00
|1.455.680.401
|% -0,58
|
|YKBNK
|10,41
|1.968.537.863
|% 2,66
|
|SKBNK
|2,56
|402.125.785
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,3108
|19,3157
|% 0,16
|
|Euro
|21,2348
|21,2400
|% 1,01
|
|Sterlin
|24,0546
|24,1752
|% 0,62
|
|Frank
|21,4830
|21,6124
|% 0,95
|
|Riyal
|5,1333
|5,1590
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.016
|2.016
|12,69
|
|Altın Gr.
|1.250
|1.250
|7,28
|
|Cumhuriyet
|8.514
|8.642
|27,00
|
|Tam
|8.592
|8.668
|51,00
|
|Yarım
|4.196
|4.241
|24,00
|
|Çeyrek
|2.098
|2.121
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,51
|0,45
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|Gümüş Gr.
|15,79
|15,81
|0,26
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|B. Petrol
|87,30
|87,30
|1,69
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