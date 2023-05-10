***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn.Abdülkerim GAZEN, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn.Yasemin ŞAH seçilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150050BIST