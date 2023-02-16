***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alımına İlişkin Karar Alınması.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay sahiplerini korumak, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 4.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 50.000.000Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından 16.02.2023 tarihinde1-Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak ve yatırımcılarımızın şirketimize olan güvenini korumak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14.02.2023 tarihli 9/177 sayılı ilke kararı ile yapmış olduğu duyurular çerçevesinde geri alım yapabilmesine,2- Pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının 4.000.000 adet (4.000.000,00 TL nominal) olarak belirlenmesine,3- Pay geri alımı için ayrılacak olan fonun Şirketimizin öz kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 50.000.000,00 TL olarak belirlenmesine,4- Pay geri alım proğramı süresinin 1 yıl olarak belirlenmesine,5- Şirket paylarının pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve pay geri alımına ilişkin kararın ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,karar verilmiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımız ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113854BIST