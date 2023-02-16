Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

16.02.2023 20:14
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 16.02.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay sahiplerini korumak, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 4.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 50.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 5.000 0,012 12,32
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 8.000 0,02 12,44
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 15.000 0,037 12,46
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 2.000 0,005 12,48
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 13.000 0,032 12,49
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 10.000 0,025 12,5
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 4.000 0,01 12,53
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 3.600 0,009 12,54
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 9.389 0,023 12,56
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 9.400 0,023 12,57
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 5.611 0,014 12,58
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 1.598 0,004 12,59
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 3.402 0,008 12,6
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 2.000 0,005 12,62
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 1.000 0,002 12,64
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 15.000 0,037 12,78
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 5.000 0,012 12,81
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 10.000 0,025 12,83
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 3.000 0,007 12,87
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 50 0 12,9
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 831 0,002 12,91
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 9.119 0,022 12,92
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 4.000 0,01 12,99
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 3.000 0,007 13,02
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 3.000 0,007 13,03
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 2.500 0,006 13,06
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 5.000 0,012 13,07
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 2.500 0,006 13,18
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 2.000 0,005 13,25

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından 16.02.2023 tarihinde
1-Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak ve yatırımcılarımızın şirketimize olan güvenini korumak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14.02.2023 tarihli 9/177 sayılı ilke kararı ile yapmış olduğu duyurular çerçevesinde geri alım yapabilmesine,
2- Pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının 4.000.000 adet (4.000.000,00 TL nominal) olarak belirlenmesine,
3- Pay geri alımı için ayrılacak olan fonun Şirketimizin öz kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 50.000.000,00 TL olarak belirlenmesine,
4- Pay geri alım proğramı süresinin 1 yıl olarak belirlenmesine,
5- Şirket paylarının pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve pay geri alımına ilişkin kararın ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
karar verilmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımız ile duyurulur.
16.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım proğramına istinaden 16.02.2023 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.
16.02.2023 tarihinde 12,32 - 13,25 TL fiyat aralığından toplam 158.000 adet pay geri alınmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114525


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.009
Değişim :  1,17% |  58,11
Açılış :  5.311  
Önceki Kapanış :  4.950  
En Yüksek
5.320 En Düşük
4.943
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HEKTS 33,66 1.114.136.382 % 10,00  
OYAKC 30,14 217.371.932 % 10,00  
KONYA 3.586,90 19.268.827 % 10,00  
NIBAS 19,04 10.968.982 % 9,99  
KRDMA 19,05 734.519.247 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,8408 18,8590 % 0,06  
Euro 20,1742 20,1946 % 0,18  
Sterlin 22,5790 22,6922 % -0,13  
Frank 20,3170 20,4394 % 0,00  
Riyal 5,0099 5,0350 % 0,01  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.844 1.844 6,35  
Altın Gr. 1.117 1.117 3,62  
Cumhuriyet 7.521 7.635 4,00  
Tam 7.602 7.669 34,00  
Yarım 3.714 3.753 17,00  
Çeyrek 1.857 1.876 8,00  
Gümüş.Ons 21,71 21,73 0,07  
Gümüş Gr. 13,14 13,16 0,03  
B. Petrol 84,65 84,65 -0,73  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru