***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 16.02.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay sahiplerini korumak, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 4.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 50.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 5.000 0,012 12,32B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 8.000 0,02 12,44B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 15.000 0,037 12,46B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 2.000 0,005 12,48B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 13.000 0,032 12,49B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 10.000 0,025 12,5B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 4.000 0,01 12,53B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 3.600 0,009 12,54B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 9.389 0,023 12,56B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 9.400 0,023 12,57B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 5.611 0,014 12,58B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 1.598 0,004 12,59B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 3.402 0,008 12,6B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 2.000 0,005 12,62B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 1.000 0,002 12,64B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 15.000 0,037 12,78B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 5.000 0,012 12,81B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 10.000 0,025 12,83B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 3.000 0,007 12,87B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 50 0 12,9B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 831 0,002 12,91B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 9.119 0,022 12,92B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 4.000 0,01 12,99B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 3.000 0,007 13,02B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 3.000 0,007 13,03B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 2.500 0,006 13,06B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 5.000 0,012 13,07B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 2.500 0,006 13,18B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 2.000 0,005 13,25Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından 16.02.2023 tarihinde1-Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak ve yatırımcılarımızın şirketimize olan güvenini korumak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14.02.2023 tarihli 9/177 sayılı ilke kararı ile yapmış olduğu duyurular çerçevesinde geri alım yapabilmesine,2- Pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının 4.000.000 adet (4.000.000,00 TL nominal) olarak belirlenmesine,3- Pay geri alımı için ayrılacak olan fonun Şirketimizin öz kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 50.000.000,00 TL olarak belirlenmesine,4- Pay geri alım proğramı süresinin 1 yıl olarak belirlenmesine,5- Şirket paylarının pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve pay geri alımına ilişkin kararın ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,karar verilmiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımız ile duyurulur.16.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım proğramına istinaden 16.02.2023 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.16.02.2023 tarihinde 12,32 - 13,25 TL fiyat aralığından toplam 158.000 adet pay geri alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114525BIST