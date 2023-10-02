***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Başvurusu Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.10.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Mevcut Sermaye (TL) 40.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 144.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREFONT00028 2.222.222,22 5.777.777,772 260,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFONT00028 NâmaB Grubu, FONET, TREFONT00010 37.777.777,78 98.222.222,228 260,00000 B Grubu B Grubu, FONET, TREFONT00010 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 40.000.000 104.000.000,000 260,00000İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 104.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarArtırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 02.10.2023 tarihli toplantısında,I. Şirketimizin 400.000.000 TL (dörtyüzmilyon) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 40.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %260 oranında 104.000.000 TL arttırılarak, 144.000.000 TL'ye (yüzkırkdörtmilyon) çıkartılmasına,II. Artırılan 104.000.000 TL sermayenin tamamının geçmiş yıl kârlarından karşılanarak sermayeye eklenmesine ve ihraç edilecek payların ortaklara bedelsiz verilmesine,III. İhraç edilecek payların, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Hisselerin Nevi başlıklı 6.maddesine göre, A Grubu Nâma yazılı (TREFONT00028) paylara, A Grubu Nâma (TREFONT00028), B Grubu Hamiline yazılı (TREFONT00010) paylara, B Grubu Hamiline (TREFONT00010) paylar şeklinde ihraç edilmesine,IV. Bahse konu karar kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,Oy birliği ile karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198765BIST