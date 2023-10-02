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***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.10.2023 18:16
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Başvurusu Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.10.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 40.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 144.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFONT00028 2.222.222,22 5.777.777,772 260,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFONT00028 Nâma
B Grubu, FONET, TREFONT00010 37.777.777,78 98.222.222,228 260,00000 B Grubu B Grubu, FONET, TREFONT00010 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 40.000.000 104.000.000,000 260,00000

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 104.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 02.10.2023 tarihli toplantısında,
I. Şirketimizin 400.000.000 TL (dörtyüzmilyon) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 40.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %260 oranında 104.000.000 TL arttırılarak, 144.000.000 TL'ye (yüzkırkdörtmilyon) çıkartılmasına,
II. Artırılan 104.000.000 TL sermayenin tamamının geçmiş yıl kârlarından karşılanarak sermayeye eklenmesine ve ihraç edilecek payların ortaklara bedelsiz verilmesine,
III. İhraç edilecek payların, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Hisselerin Nevi başlıklı 6.maddesine göre, A Grubu Nâma yazılı (TREFONT00028) paylara, A Grubu Nâma (TREFONT00028), B Grubu Hamiline yazılı (TREFONT00010) paylara, B Grubu Hamiline (TREFONT00010) paylar şeklinde ihraç edilmesine,
IV. Bahse konu karar kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198765


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