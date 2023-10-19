***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.10.2023 16:17
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvuru Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.10.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 40.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 144.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFONT00028 2.222.222,22 5.777.777,772 260,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFONT00028 Nâma
B Grubu, FONET, TREFONT00010 37.777.777,78 98.222.222,228 260,00000 B Grubu B Grubu, FONET, TREFONT00010 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 40.000.000 104.000.000,000 260,00000
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 104.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 19.10.2023
SPK Başvuru Tarihi 19.10.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 400.000.000,00 tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde, 40.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 144.000.000,00 TL'ye çıkartılması, artırılan sermayenin tamamının geçmiş yıl karlarından olmak üzere 104.000.000,00 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 6. maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 19.10.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207716
BIST