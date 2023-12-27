***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımının Tescili ve Ticaret Sicil Gazetesinde İlan Edilmesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.10.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Mevcut Sermaye (TL) 40.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 144.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREFONT00028 2.222.222,22 5.777.777,772 260,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFONT00028 NâmaB Grubu, FONET, TREFONT00010 37.777.777,78 98.222.222,228 260,00000 B Grubu B Grubu, FONET, TREFONT00010 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 40.000.000 104.000.000,000 260,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 11.12.2023İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 104.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 19.10.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 01.12.2023SPK Başvuru Tarihi 19.10.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 01.12.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 13.12.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 12.12.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 26.12.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin, 400.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 40.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere 104.000.000,00 TL artırılarak 40.000.000,00 TL'den 144.000.000,00 TL'ye yükseltilmesi ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin ‘'Sermaye'' başlıklı 6. maddesinin tadili, 26.12.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 27.12.2023 tarih ve 10988 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onaylı_İhraç_Belgesi.pdfEK: 2 SPK Onaylı_Esas_ Sözleşme_Tadil_Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229712BIST