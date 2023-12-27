***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.12.2023 15:26
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımının Tescili ve Ticaret Sicil Gazetesinde İlan Edilmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.10.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 40.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 144.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFONT00028 2.222.222,22 5.777.777,772 260,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFONT00028 Nâma
B Grubu, FONET, TREFONT00010 37.777.777,78 98.222.222,228 260,00000 B Grubu B Grubu, FONET, TREFONT00010 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 40.000.000 104.000.000,000 260,00000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 11.12.2023
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 104.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 19.10.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 01.12.2023
SPK Başvuru Tarihi 19.10.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 01.12.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 13.12.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 12.12.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 26.12.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 400.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 40.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere 104.000.000,00 TL artırılarak 40.000.000,00 TL'den 144.000.000,00 TL'ye yükseltilmesi ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin ‘'Sermaye'' başlıklı 6. maddesinin tadili, 26.12.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 27.12.2023 tarih ve 10988 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı_İhraç_Belgesi.pdf
EK: 2 SPK Onaylı_Esas_ Sözleşme_Tadil_Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229712
BIST