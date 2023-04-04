***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMEHMET GAZEN Genel Müdür Mühendis Genel Müdür (Vekaleten)MUHAMMED FATİH AKTAÇ Genel Müdür Yardımcısı Bilgisayar Mühendisi Yazılım Geliştirme Direktörü PİDATA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 'nin Genel Müdürü.ÖMER GAZEN Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiMEHMET YAŞAR KEŞKÜŞ Ürün Geliştirme ve Uygulama Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İş Geliştirme DirektörüYUSUF ARSLANTÜRK Bilgi Teknolojileri Direktörü Veritabanı ve Ağ Profesyoneli Sistem Destek YöneticisiMEHMET ARSLAN Kurumsal İlişkiler Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Operasyon DirektörüBORAY SİNANOĞLU Proje Geliştirme Direktörü Bilgisayar Mühendisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131466BIST