***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.04.2023 14:26
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET GAZEN Genel Müdür Mühendis Genel Müdür (Vekaleten)
MUHAMMED FATİH AKTAÇ Genel Müdür Yardımcısı Bilgisayar Mühendisi Yazılım Geliştirme Direktörü PİDATA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 'nin Genel Müdürü.
ÖMER GAZEN Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
MEHMET YAŞAR KEŞKÜŞ Ürün Geliştirme ve Uygulama Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İş Geliştirme Direktörü
YUSUF ARSLANTÜRK Bilgi Teknolojileri Direktörü Veritabanı ve Ağ Profesyoneli Sistem Destek Yöneticisi
MEHMET ARSLAN Kurumsal İlişkiler Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Operasyon Direktörü
BORAY SİNANOĞLU Proje Geliştirme Direktörü Bilgisayar Mühendisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131466
BIST
18:054.984
En Yüksek
|Değişim
|: 2,99%
|| 144,65
|Açılış
|: 4.842
|
|Önceki Kapanış
|: 4.839
|
4.989
En Düşük
4.831
18:0519,2278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0447
|Açılış
|: 19,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5400
|
19,2378
En Düşük
19,1668
18:0521,0760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1437
|Açılış
|: 21,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2700
|
21,1221
En Düşük
20,8927
18:051.249,36
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 24,61
|Açılış
|: 1.249,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.224,75
|
1.252,13
En Düşük
1.220,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARKA
|14,74
|20.884.400
|% 10,00
|
|NATEN
|135,30
|37.463.200
|% 10,00
|
|MAGEN
|35,64
|134.375.310
|% 10,00
|
|ZEDUR
|47,16
|8.766.438
|% 9,98
|
|CRDFA
|3,97
|55.525.386
|% 9,97
|
|EKSUN
|85,65
|1.587.956.644
|% -9,98
|
|SDTTR
|116,00
|1.068.125.244
|% -9,52
|
|GOKNR
|17,57
|577.050.021
|% -6,14
|
|OYAYO
|10,96
|98.579.827
|% -6,08
|
|ONCSM
|158,80
|114.943.034
|% -6,04
|
|THYAO
|128,10
|4.977.213.900
|% 6,04
|
|ASTOR
|53,65
|4.021.807.599
|% 8,91
|
|TUPRS
|82,05
|2.945.980.517
|% 1,76
|
|EREGL
|35,96
|2.903.258.911
|% 1,87
|
|SISE
|45,02
|2.538.785.047
|% 5,24
|
|EKGYO
|6,55
|1.125.518.747
|% 5,14
|
|AKFYE
|15,12
|2.141.659.822
|% -2,39
|
|ISCTR
|12,42
|1.738.429.263
|% 1,89
|
|SKBNK
|2,54
|365.713.662
|% -1,17
|
|YKBNK
|9,82
|1.190.290.945
|% 1,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2198
|19,2246
|% 0,22
|
|Euro
|21,0428
|21,0740
|% 0,68
|
|Sterlin
|23,9504
|24,0705
|% 0,79
|
|Frank
|21,1343
|21,2616
|% 0,90
|
|Riyal
|5,1102
|5,1358
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.021
|2.021
|36,01
|
|Altın Gr.
|1.249
|1.249
|24,11
|
|Cumhuriyet
|8.361
|8.487
|107,00
|
|Tam
|8.462
|8.576
|175,00
|
|Yarım
|4.148
|4.196
|85,00
|
|Çeyrek
|2.074
|2.098
|43,00
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,95
|0,96
|
|Gümüş Gr.
|15,38
|15,40
|0,59
|
|B. Petrol
|84,28
|84,28
|-0,65
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 4, 962 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 52 üstünde . İşlem hacmi 49, 260.00 milyon TL de
-
17:59DNISI
Yüzde 5.92 oranında artışla 8.77 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 599, 953 adet işlem
-
17:56ZEDUR
Yüzde 9.98 oranında artışla 47.16 lira fiyatla işlem gören hissede 180, 402 adet işlem
-
17:55ISSEN
Yüzde 6.21 oranında artışla 24.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 264, 065 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, TCELL, SISE