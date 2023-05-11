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***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.05.2023 17:11
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ABDÜLKERİM GAZEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist 10.01.2001 İcrada Görevli Genel Müdür/Genel Müdür Yardımcısı Evet 38.35 A-B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
YASEMİN ŞAH Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muhasebeci 24.07.2015 İcrada Görevli Finans Yöneticisi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
EMRE SEZGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Tıp Doktoru 24.07.2015 İcrada Görevli Yazılım ve Analiz Uzmanı Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
DANIEL ANDERS HENRIK WERNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.04.2016 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MAHMUT İBİŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 06.12.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
NİSABEYİM GAZEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 15.04.2019 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MUHAMMET ALİ AKCAYOL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 10.05.2023 İcrada Görevli Değil Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı, Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137018 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,Denetim Komitesi Başkanı
ALİ ÖZÖN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 10.05.2023 İcrada Görevli Değil Koru Hastanesi Genel Müdürü Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137018 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı,Denetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150489


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Tam 9.489 9.772 224,20  
Yarım 4.679 4.895 159,00  
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