***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 7999999.992 TRY 5,56 A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyazı bulunmaktadır İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 136000000.008 TRY 94,44 İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229715BIST