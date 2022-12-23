***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
23.12.2022 13:48
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/01/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve karlılığa olumlu yönde etmesi beklenmektedir.
Açıklamalar
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ile 12 ay süreli sözleşmesi 10.580.281,00 TL bedelle 23.12.2022 tarihinde imzalanmıştır. Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089397
BIST
13:565.426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -21,21
|Açılış
|: 5.415
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5.449
En Düşük
5.371
13:5618,6888
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
19,7573
13:561.080,02
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 1.079,95
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|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
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1.081,51
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler13:54
|TERA
|12,10
|130.353
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,62
|57.821.133
|% 10,00
|
|PLTUR
|19,49
|63.011.930
|% 9,99
|
|AHGAZ
|79,85
|20.237.663
|% 9,99
|
|BRKVY
|27,60
|3.740.186
|% 9,96
|
|OTTO
|94,50
|1.537.755
|% -10,00
|
|HEKTS
|40,60
|543.382.734
|% -7,64
|
|BTCIM
|45,32
|171.210.959
|% -7,51
|
|GLRYH
|12,43
|171.231.431
|% -7,03
|
|SASA
|117,10
|399.425.070
|% -6,32
|
|THYAO
|141,80
|3.336.361.372
|% -0,21
|
|KRDMD
|18,44
|2.514.148.832
|% -0,38
|
|KOZAL
|589,40
|2.105.800.033
|% 4,65
|
|ENKAI
|28,40
|1.995.276.877
|% 1,72
|
|ISCTR
|13,15
|1.896.885.348
|% 2,18
|
|EKGYO
|8,29
|1.754.292.310
|% -0,24
|
|SKBNK
|3,16
|523.543.542
|% 0,96
|
|ISCTR
|13,15
|1.896.885.348
|% 2,18
|
|YKBNK
|12,23
|1.692.243.233
|% 1,33
|
|KRDMD
|18,44
|2.514.148.832
|% -0,38
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6775
|18,6839
|% 0,12
|
|Euro
|19,8270
|19,8435
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,4793
|22,5921
|% 0,38
|
|Frank
|20,0045
|20,1251
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9528
|4,9777
|% 0,14
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|6,65
|
|Altın Gr.
|1.079
|1.080
|4,54
|
|Cumhuriyet
|7.253
|7.362
|-27,00
|
|Tam
|7.288
|7.340
|22,00
|
|Yarım
|3.529
|3.590
|12,00
|
|Çeyrek
|1.770
|1.795
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,81
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,29
|0,15
|
|B. Petrol
|82,96
|82,96
|1,98
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