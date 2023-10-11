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***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

11.10.2023 16:44
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Antalya İl Sağlık Müdürlüğü
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/11/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve karlılığa olumlu yönde etmesi beklenmektedir.
Açıklamalar

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ile "Antalya Şehir Hastanesi 24 aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 7.574.256,00 TL bedelle 11.10.2023 tarihinde imzalanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204330


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ACSEL 117,70 91.762.491 % 10,00  
ISBTR 347.600,00 4.518.800 % 10,00  
BSOKE 9,02 236.989.156 % 10,00  
TKNSA 35,86 688.481.530 % 10,00  
ALMAD 10,13 320.668.664 % 9,99  
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Sterlin 34,0154 34,1860 % 0,20  
Frank 30,5981 30,7825 % 0,30  
Riyal 7,3730 7,4100 % 0,10  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.873 1.874 12,96  
Altın Gr. 1.670 1.670 12,72  
Cumhuriyet 11.591 11.766 86,00  
Tam 11.342 11.442 46,00  
Yarım 5.688 5.743 28,00  
Çeyrek 2.835 2.871 13,00  
Gümüş.Ons 21,99 22,01 0,17  
Gümüş Gr. 19,60 19,63 0,17  
B. Petrol 86,19 86,19 -1,46  
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