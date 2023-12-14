***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanıİstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma HastanesiVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih01/01/2024Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiro ve karlılığa olumlu yönde etki etmesi beklenmektedir.Açıklamalarİstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile 36 ay süreli ''Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Hizmet Alımı'' sözleşmesi 15.383.682,00 TL bedelle 14.12.2023 tarihinde imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225831BIST