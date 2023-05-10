***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 10 Mayıs 2023 tarihinde yapılan toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince ve Komitelerin çalışma esasları çerçevesinde görev yapmak üzere- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sayın Prof. Dr. Muhammet Ali AKCAYOL ve Üyeliklere Sayın Dr. Emre SEZGİN ile Sayın Meltem KAVAK'ın,- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Sayın Dr. Ali ÖZÖN ve Üyeliğe Sayın Dr. Emre SEZGİN,- Denetim Komitesi Başkanlığına Sayın. Prof. Dr. Muhammet Ali AKCAYOL ve Üyeliğe Sayın Dr. Ali ÖZÖN'ün,seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150054BIST