***FONET*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.10.2022 17:44
***FONET*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında MIRI Strategic Emerging Markets Fund LP tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072728
BIST
18:053.842
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -6,06
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.805
18:0518,5851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0051
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
18:0518,3158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0238
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
18:05985,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,69
|Açılış
|: 985,98
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CRFSA
|46,88
|169.211.706
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|80.282.766
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|23.470.339
|% 10,00
|
|ARMDA
|174,90
|8.111.890
|% 10,00
|
|DAGHL
|27,28
|34.998.417
|% 10,00
|
|KIMMR
|7,22
|13.936.796
|% -9,98
|
|SAYAS
|23,12
|138.097.526
|% -9,97
|
|ODAS
|8,37
|1.882.253.703
|% -9,90
|
|CMENT
|52,50
|1.091.875
|% -9,56
|
|KLRHO
|33,86
|238.926.691
|% -7,54
|
|THYAO
|97,25
|7.270.226.833
|% -1,22
|
|YKBNK
|9,39
|6.264.275.933
|% -3,30
|
|AKBNK
|15,09
|5.105.137.062
|% 1,62
|
|ASELS
|33,48
|4.151.527.507
|% 2,39
|
|EKGYO
|4,39
|3.981.765.452
|% -2,23
|
|EKGYO
|4,39
|3.981.765.452
|% -2,23
|
|YKBNK
|9,39
|6.264.275.933
|% -3,30
|
|TSKB
|2,66
|1.111.334.490
|% -2,56
|
|ISCTR
|9,47
|3.421.041.207
|% 0,85
|
|AKBNK
|15,09
|5.105.137.062
|% 1,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5815
|18,5851
|% 0,03
|
|Euro
|18,2991
|18,3158
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,9469
|21,0519
|% -0,54
|
|Frank
|18,5723
|18,6841
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9336
|4,9584
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|0,74
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.760
|-21,00
|
|Tam
|6.675
|6.759
|30,00
|
|Yarım
|3.252
|3.306
|17,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.654
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,67
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|89,17
|89,17
|-2,45
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58AGYO
Yüzde -7.29 oranında düşüşle 6.49 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 658, 595 adet işlem
-
17:57KARSN
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 8.84 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 727, 373 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 3, 823 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 91, 962.00 milyon TL de
-
17:56YKBNK
Yüzde -3.71 oranında düşüşle 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 584, 015, 613 adet işlem
-
17:55AEFES
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 49.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 812, 928 adet işlem