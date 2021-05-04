***FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
04.05.2021 12:16
***FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
FORMET CELIK KAPI SANAYI 89 05/05/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934356
BIST
13:351.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,36
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.417
13:358,3365
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0891
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
13:3510,0195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0641
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0389
En Düşük
9,9291
13:35477,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,16
|Açılış
|: 477,79
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
479,30
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler13:35
|DITAS
|15,29
|1.845.625
|% 10,00
|
|KARTN
|61,60
|56.723.422
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.040.765
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|15.021.648
|% 9,98
|
|MERIT
|306,40
|3.745.788
|% 9,98
|
|VAKFN
|21,30
|10.229.815
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|416.375
|% -9,95
|
|CMENT
|35,40
|106.632
|% -7,81
|
|PRKME
|5,74
|41.065.167
|% -7,27
|
|ATSYH
|4,35
|47.783
|% -7,05
|
|EREGL
|19,68
|1.147.699.302
|% 3,80
|
|THYAO
|12,66
|706.270.951
|% -2,01
|
|PETKM
|6,87
|533.778.480
|% 1,03
|
|GARAN
|7,33
|417.696.005
|% -0,54
|
|KRDMD
|7,58
|394.552.872
|% 2,57
|
|YKBNK
|2,11
|179.772.973
|% -0,47
|
|PETKM
|6,87
|533.778.480
|% 1,03
|
|SKBNK
|1,14
|82.430.329
|% 1,79
|
|EREGL
|19,68
|1.147.699.302
|% 3,80
|
|GARAN
|7,33
|417.696.005
|% -0,54
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3325
|8,3365
|% 1,08
|
|Euro
|10,0026
|10,0195
|% 0,64
|
|Sterlin
|11,5520
|11,6099
|% 0,98
|
|Frank
|9,0814
|9,1361
|% 0,72
|
|Riyal
|2,2178
|2,2289
|% 1,12
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-10,16
|
|Altın Gr.
|478
|478
|2,67
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,74
|26,79
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,04
|
|B. Petrol
|68,80
|68,80
|1,24
|