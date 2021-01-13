***FORMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.01.2021 11:18
***FORMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FORMT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FORMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901725
BIST
12:361.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 14,33
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.559
12:367,4228
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0316
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4106
12:369,0500
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0540
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0397
12:36441,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,10
|Açılış
|: 441,90
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
441,20
BIST En Aktif Hisseler12:36
|PSDTC
|31,24
|15.802.371
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|15.802.371
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|15.802.371
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|15.802.371
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|252.527
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|110.261
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|174.277.646
|% -9,99
|
|BRMEN
|2,90
|136.288
|% -9,94
|
|ESEN
|22,22
|187.519.042
|% -5,61
|
|LUKSK
|36,86
|1.748.113
|% -5,49
|
|THYAO
|13,19
|1.509.605.034
|% 2,57
|
|SISE
|7,78
|1.149.976.591
|% 1,83
|
|TCELL
|17,09
|741.562.898
|% 2,40
|
|PETKM
|5,23
|711.671.045
|% -1,13
|
|EKGYO
|2,48
|483.068.081
|% 1,22
|
|TSKB
|1,91
|390.212.108
|% 0,53
|
|EKGYO
|2,48
|483.068.081
|% 1,22
|
|SISE
|7,78
|1.149.976.591
|% 1,83
|
|PETKM
|5,23
|711.671.045
|% -1,13
|
|THYAO
|13,19
|1.509.605.034
|% 2,57
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4186
|7,4228
|% -0,42
|
|Euro
|9,0463
|9,0500
|% -0,59
|
|Sterlin
|10,1288
|10,1796
|% -0,28
|
|Frank
|8,3263
|8,3764
|% -0,62
|
|Riyal
|1,9713
|1,9812
|% -0,49
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-2,70
|
|Altın Gr.
|442
|442
|-3,37
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-11,00
|
|Tam
|2.922
|2.996
|-11,24
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|-5,44
|
|Çeyrek
|708
|725
|-2,71
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,44
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,08
|
|B. Petrol
|56,73
|56,73
|0,15
|