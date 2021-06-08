***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
08.06.2021 11:32
***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bedelli Sermaye Artırımı işlemimizin tamamlanması neticesinde yeni sermaye tescilimiz yapılmış olup, son duruma göre düzenlenmiş Esas Sözleşmemiz ektedir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940970
BIST
14:171.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,81
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.443
14:178,6060
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0066
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
14:1710,4858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0190
|Açılış
|: 10,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
14:17524,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,04
|Açılış
|: 524,90
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler14:17
|RODRG
|18,82
|3.949.479
|% 9,99
|
|ATATP
|31,94
|9.967.963
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|24.676.991
|% 9,96
|
|YESIL
|3,55
|3.854.022
|% 9,94
|
|UFUK
|15,81
|141.346
|% 9,03
|
|YAYLA
|3,81
|12.776.071
|% -9,93
|
|MERIT
|200,00
|1.110.025
|% -8,68
|
|METUR
|20,80
|16.099.962
|% -7,56
|
|NTHOL
|5,10
|112.390.124
|% -7,10
|
|ISBIR
|6.520,60
|2.420.290
|% -6,93
|
|KOZAL
|127,40
|637.577.703
|% 1,68
|
|GARAN
|8,26
|595.296.250
|% -0,36
|
|THYAO
|14,31
|582.823.789
|% 0,21
|
|SASA
|34,54
|413.954.597
|% 2,25
|
|SISE
|8,21
|366.065.742
|% 0,24
|
|YKBNK
|2,24
|264.446.999
|% 0,00
|
|GARAN
|8,26
|595.296.250
|% -0,36
|
|EKGYO
|1,99
|108.039.173
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,18
|53.584.677
|% -0,84
|
|SISE
|8,21
|366.065.742
|% 0,24
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6037
|8,6060
|% -0,08
|
|Euro
|10,4804
|10,4858
|% -0,18
|
|Sterlin
|12,1399
|12,2008
|% -0,27
|
|Frank
|9,5624
|9,6200
|% 0,05
|
|Riyal
|2,2872
|2,2986
|% -0,11
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-3,34
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-1,80
|
|Cumhuriyet
|3.464
|3.516
|-2,00
|
|Tam
|3.449
|3.535
|-4,15
|
|Yarım
|1.667
|1.710
|-2,01
|
|Çeyrek
|836
|855
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,76
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,67
|-0,05
|
|B. Petrol
|70,96
|70,96
|-0,51
|